Novi krug izraelsko-libanonskih pregovora održat će se sljedeći tjedan

Sjedinjene Države planiraju ugostiti još jedan krug pregovora između predstavnika Izraela i Libanona u Washingtonu sljedeći tjedan, rekao je dužnosnik američkog State Departmenta.
Rasprave su zakazane za četvrtak i petak, iako nisu dani dodatni detalji o sudionicima. Anonimni izvor iz libanonske vlade rekao je da se Sjedinjene Države zalažu za deeskalaciju sukoba u Libanonu.
Već tri tjedna na snazi je krhki prekid vatre između Izraela i militantne skupine Hezbolah, no sukobi dviju strana su unatoč tome nastavljeni.
U Washingtonu su već održana dva izravna razgovora na razini veleposlanika između Izraela i Libanona.
Nakon sastanka predstavnika dviju zemalja u Bijeloj kući krajem prošlog mjeseca, predsjednik Donald Trump najavio je produženje prekida vatre između Hezbolaha i Izraela.
Izrael je rekao kako se nada da bi izravni pregovori mogli dovesti do trajnog mirovnog sporazuma s Libanonom. Premijer Benjamin Netanyahu pozvao je na razoružanje Hezbolaha, što je skupina odbila.
Libanonska vlada traži trajni prekid vatre i povlačenje izraelskih trupa iz južnog Libanona. Izrael kaže da je uspostavio "sigurnosnu zonu" u tom području, što libanonski dužnosnici opisuju kao okupaciju libanonskog teritorija.
