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NAPETOSTI U PERZIJSKOM ZALJEVU

Novi napad na tanker u blizini Katara: Pogođen s dva projektila, ne zna se što je s posadom

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Hina
|
05. stu. 2026. 10:49
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Ilustracija: NOORULLAH SHIRZADA/AFP

Tanker je pogođen s dva neidentificirana projektila oko 50 nautičkih milja sjeverno od katarskoga grada Madinat aš Šamala, objavila je u četvrtak britanska agencija za pomorsku trgovinu (UKMTO).

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Britanska pomorska agencija priopćila je da zasad nisu poznati podaci o stanju posade ni opsegu eventualne štete.

Katar je intenzivirao posredničke napore kako bi se okončao rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je u utorak da obje strane razmatraju prijedloge posrednika te da se pregovori nastavljaju.

U odvojenom incidentu katarska kompanija Nakilat objavila je da je njezin brod za prijevoz ukapljenog prirodnog plina (LNG) Al Mayeda pogođen neidentificiranim objektima tijekom plovidbe Perzijskim zaljevom 30. listopada.

Nitko od članova posade nije ozlijeđen i nije bilo utjecaja na okoliš, priopćila je kompanija. Dodala je da je brod ostao siguran i operativan dok se procjenjuju posljedice udara.

Teme
katar madinat aš šamal perzijski zaljev tanker

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