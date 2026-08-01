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Rusija pojačava napade

Novi udar na Kijev: Devet mrtvih

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Hina
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01. kol. 2026. 07:36
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Kijev
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Devet osoba je poginulo u novom noćnom udaru balističkim raketama na Kijev, prema podacima objavljenim u subotu ujutro, dok Rusija pojačava napade na Ukrajinu.

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"Devet osoba je ubijeno, a 23 ozlijeđeno nakon ruskog napada balističkim raketama", napisale su ukrajinske hitne službe na Telegramu, revidirajući raniji broj od četiri mrtva.

Residents leave the site of a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv region, Ukraine August 1, 2026. REUTERS/Anatolii Stepanov
REUTERS/Anatolii Stepanov

"Požari i šteta prijavljeni su u pet četvrti glavnog grada", dodali su, uključujući Solomjanski, gdje su dvije osobe poginule, a "peterokatnica je djelomično uništena i zapalila se".

U četvrti Darnicki, gdje je prijavljeno sedam žrtava, hitne službe izvijestile su, između ostalog, o "požaru (...) u zgradi".

Novinar AFP-a čuo je nekoliko serija eksplozija koje su aktivirale automobilske alarme na ulicama.

Teme
kijev ukrajina rat u ukrajini

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