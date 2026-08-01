Važno upozorenje zbog požara na odlagalištu otpada u Prgometu: "Zatvorite prozore i vrata"

"Potrebno je zatvoriti sve prozore i vrata i apsolutno se zaštititi od kontakta s dimom. Osobe koje imaju problema sa respiratornim sustavom moraju posebno obratiti pažnju na svoju zaštitu i, ako je potrebno, staviti masku na lice kako ne bi došlo do udisanja dima i čestica. Ono što je najvažnije svi se moraju odmaknuti, osim, naravno, vatrogasaca i ljudi koji su obučeni za takve poslove, iz prostora koji je zadimljen", navodi se u priopćenju kojeg potpisuje Županijski centar 112 Split.