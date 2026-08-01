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posebne mjere zaštite

Važno upozorenje zbog požara na odlagalištu otpada u Prgometu: "Zatvorite prozore i vrata"

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Hina
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01. kol. 2026. 07:29
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02.07.2017., Plano - Na podrucju Planog kraj Trogira izbio jak pozar, koji se priblizio kucama. Pozar se prosirio zbog jakog vjetra, te je zatvorena zupanijska cesta Plano-Prgomet. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u petak je pozvao građane koji se nalaze na području Prgometa, gdje je izbio požar proširivši se na odlagalište otpada, da zatvore prozore i vrata te se zaštite od kontakta s dimom.

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Kako NZJZ SDŽ-a navodi u svom priopćenju, zbog nastanka velikih količina dima i gorenja različitih vrsta otpada upozoravaju građane i sve one koji se u prolasku susreću sa zadimljenim zrakom da se nikako ne izlažu udisanju tog dima.

"Potrebno je zatvoriti sve prozore i vrata i apsolutno se zaštititi od kontakta s dimom. Osobe koje imaju problema sa respiratornim sustavom moraju posebno obratiti pažnju na svoju zaštitu i, ako je potrebno, staviti masku na lice kako ne bi došlo do udisanja dima i čestica. Ono što je najvažnije svi se moraju odmaknuti, osim, naravno, vatrogasaca i ljudi koji su obučeni za takve poslove, iz prostora koji je zadimljen", navodi se u priopćenju kojeg potpisuje Županijski centar 112 Split.

Požar je izbio oko 18 sati u petak na području reciklažnog dvorišta u Prapatnici, gdje gore velike količine otpada, među kojima plastične mase i gume.

Zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić rekao je da je riječ o vrlo zahtjevnoj intervenciji zbog velike količine gorivog materijala. "Požar je pod kontrolom i držimo ga u zadanim granicama, no, zbog velikih naslaga otpada očekujemo da će gorjeti još nekoliko dana", izjavio je Maretić.

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Teme
prgomet odlagalište otpada požar

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