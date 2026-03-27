FOTO, VIDEO / Novi udari na Iran i Libanon. Plenković: Situacija na Bliskom istoku je čak pozitivna za hrvatski turizam

Iranska revolucionarna garda (IRGC) pozvala je zaposlenike industrijskih kompanija i industrija povezanih sa SAD-om i Izraelom da odmah napuste svoja radna mjesta nakon što su ciljani pogon za tešku vodu i pogon za proizvodnju žutog kolača, izvijestio je Tasnim.

IRGC je upozorio da njegovi borci provode odmazdne napade na industrijske kompanije u regiji koje imaju američke dioničare, kao i na tešku industriju povezanu s Izraelom u regiji.

Dodaje se da bi zaposlenici tih industrija trebali napustiti područje, a stanovnici u radijusu od jednog kilometra trebaju se evakuirati dok napad ne završi.