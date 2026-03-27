28. dan rata
FOTO, VIDEO / Novi udari na Iran i Libanon. Plenković: Situacija na Bliskom istoku je čak pozitivna za hrvatski turizam
Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je rekao da će obustaviti napade na iranska energetska postrojenja na deset dana na temelju zahtjeva iranske vlade te je rekao da pregovori s Teheranom idu "jako dobro".
Istovremeno, nastavljaju se iranski napadi na Izrael, dok IDF nastavlja žestoke okršaje s Hezbolahom u južnom Libanonu, gdje je više od milijun ljudi prisilno raseljeno invazijom izraelske vojske.
17:38
Ministri vanjskih poslova G7 zahtijevaju prekid napada na civile u iranskom ratu
Ministri vanjskih poslova skupine G7 pozvali su u petak na hitan prekid napada na civile i civilnu infrastrukturu u ratu u Iranu.
17:29
IRGC pozvao zaposlenike industrijskih kompanija povezanih sa SAD-om i Izraelom da napuste svoja radna mjesta
Iranska revolucionarna garda (IRGC) pozvala je zaposlenike industrijskih kompanija i industrija povezanih sa SAD-om i Izraelom da odmah napuste svoja radna mjesta nakon što su ciljani pogon za tešku vodu i pogon za proizvodnju žutog kolača, izvijestio je Tasnim.
IRGC je upozorio da njegovi borci provode odmazdne napade na industrijske kompanije u regiji koje imaju američke dioničare, kao i na tešku industriju povezanu s Izraelom u regiji.
Dodaje se da bi zaposlenici tih industrija trebali napustiti područje, a stanovnici u radijusu od jednog kilometra trebaju se evakuirati dok napad ne završi.
17:28
Iranske vlasti: Više od 120 muzeja i spomenika oštećeno u napadima na Teheran
Najmanje 120 muzeja i povijesnih spomenika oštećeno je u nedavnim napadima na Teheran, prema podacima Odbora za kulturnu baštinu Gradskog vijeća Teherana, izvještava novinska agencija ISNA.
„Među tim objektima nalaze se značajne građevine poput palače Golestan, bivše zgrade žandarmerije, zgrade policijske postaje Baharestan, kina Shokofeh, Mramorne palače te kompleksa palače Saadabad“, navodi agencija.
„Uništavanje i oštećenje ovih objekata predstavlja jasan zločin protiv povijesnog pamćenja i civilizacijske baštine Irana te očito kršenje Haške konvencije o zaštiti kulturne baštine u slučaju oružanog sukoba“, dodaje se.
17:17
Kompleks teške vode Khondab meta američko-izraelskog napada
Američko-izraelski napadi gađali su reaktor teške vode u središnjem Iranu, prema navodima iranske novinske agencije Fars.
„Kompleks teške vode Khondab bio je meta napada u dvije faze od strane američkog i cionističkog neprijatelja“, izvijestila je agencija Fars, pozivajući se na Hassana Ghamarija, dužnosnika u središnjoj pokrajini Markazi.
Nije bilo žrtava niti curenja radijacije s lokacije.
17:15
Ukrajina potpisala obrambeni sporazum sa Saudijskom Arabijom
Ukrajinsko iskustvo u ratovanju dronovima dobilo je potvrdu u petak, kada je zemlja potpisala novi obrambeni sporazum sa Saudijskom Arabijom, javlja CNN.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da sporazum „postavlja temelje za buduće ugovore, tehnološku suradnju i ulaganja te jača međunarodnu ulogu Ukrajine kao sigurnosnog partnera.”
Zelenski je u petak boravio u Saudijskoj Arabiji gdje se, među ostalima, sastao s prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom.
Saudijsko ministarstvo obrane potvrdilo je da je sporazum potpisan u petak, nazivajući ga „memorandumom o aranžmanima vezanim uz obrambenu nabavu”.
17:13
Wadephul: Putin se nada da bi Bliski istok mogao skrenuti pozornost s njegovih zločina u Ukrajini
Njemački šef diplomacije Johann Wadephul u petak je optužio Rusiju da pomaže Iranu u identifikaciji potencijalnih meta napada, dodajući da ne postoji neslaganje između Washingtona i Berlina po pitanju rata protiv Islamske Republike.
16:49
Plenković: Situacija na Bliskom istoku čak se pozitivno odražava na hrvatski turistički buking
Situacija na Bliskom istoku čak se pozitivno odražava na hrvatski turistički buking, ali treba biti oprezan i voditi računa o cijenama, rekao je u petak premijer Andrej Plenković.
Upitan za očekivanja od turističke sezone u svjetlu krize na Bliskom istoku, Plenković je za posjeta Rijeci i okolici rekao da je razgovarao s čelnikom Hrvatske turističke zajednice Kristjanom Staničićem te kako je njegov dojam da se situacija na Bliskom istoku trenutno, ako se gleda na turistički buking, reflektira čak pozitivno na Hrvatsku.
"Ako ljudi koji su nama dragi i poznaju Hrvatsku ili prvi puta žele otkriti Hrvatsku, a dolaze s naših emitivnih tržišta, dođu u poziciju da im je manje dohotka na raspolaganju za turizam, onda će vjerojatno razmisliti hoće li ići na godišnji, koliko dana, koliko će imati sredstava na raspolaganju da ovdje potroše. Tu trebamo biti oprezni, ali mislim da priprema sezone ide prilično dobro", komentirao je Plenković.
Poručio je kako vjeruje da, ako se bude vodila razumnija politika cijena nego lani, Hrvatska može imati vrlo solidnu turističku sezonu, a to znači maksimum 22 milijuna dolazaka, 110 milijuna noćenja i prihod od 15 i pol milijardi eura.
16:43
Iranski mediji: Nuklearno postrojenje u Araku meta napada
Iransko nuklearno postrojenje u Araku bilo je meta napada, priopćili su iranski dužnosnici u petak navečer, prema iranskoj državnoj agenciji Fars News.
Dužnosnik iz iranske pokrajine Markazi ustvrdio je da su napad izvele američke i izraelske snage, dodajući da nije bilo žrtava zahvaljujući prethodno poduzetim sigurnosnim mjerama.
Navodni napad uslijedio je ubrzo nakon što je izraelska vojska izdala upozorenje za evakuaciju iranskim civilima koji se nalaze sjeverozapadno od grada Araka i u industrijskoj zoni Khir Abad, područjima u blizini nuklearnog postrojenja. Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su priopćenje na platformi X na farsiju, upozoravajući civile da će gađati iransku vojnu infrastrukturu u tom području, bez navođenja točnih meta, javlja CNN.
IDF je kasnije priopćio da je izraelsko ratno zrakoplovstvo „počelo napade na infrastrukturu iranskog terorističkog režima diljem Irana“, na temelju izraelskih obavještajnih podataka.
Reaktor na tešku vodu u Araku još je bio u izgradnji prošle godine, prema Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA).
Planovi za njegovu izgradnju ranije su izazivali zabrinutost u Izraelu i na Zapadu, jer se teška voda može koristiti za proizvodnju plutonija – što predstavlja put prema potencijalnoj izradi nuklearne bombe. Prema sada nevažećem nuklearnom sporazumu s Iranom, Teheran je 2015. pristao izmijeniti planove izgradnje postrojenja kako bi se zatvorio put prema plutoniju.
Prošlog lipnja Izrael je pogodio još uvijek nedovršeni reaktor u kompleksu Arak tijekom svog 12-dnevnog rata s Iranom. Tada je IAEA priopćila da reaktor nije bio operativan i da nije sadržavao nikakav nuklearni materijal.
16:35
Njemačka: Nema neslaganja između SAD-a i skupine G7 oko Irana
Njemački ministar vanjskih poslova ustvrdio je da su SAD pronašle zajednički jezik s ostatkom skupine G7 po pitanju Irana, javlja Sky News.
„Već sada osjećamo ekonomske posljedice [rata] posvuda, osobito u Europi, i to vrlo značajno“, rekao je Johann Wadephul novinarima na sastanku G7 u blizini Pariza.
„Zato smo o tim pitanjima raspravljali vrlo temeljito i ne postoji apsolutno nikakvo neslaganje.“
Nije bilo nikakvog zahtjeva SAD-a prema Njemačkoj „da pruži vojni doprinos“ prije završetka neprijateljstava u regiji, dodao je Wadephul.
G7 poziva na „trenutačni prekid“ napada na civile
U zajedničkoj izjavi ministri vanjskih poslova G7 pozvali su na trenutačni prekid napada na civile i civilnu infrastrukturu u ratu u Iranu.
Tijekom sastanka skupina se usredotočila na inicijative „za ublažavanje globalnih ekonomskih šokova“, navodi se u izjavi koju je vidjela novinska agencija Reuters.
Ministri su također, prema izvješćima, ponovili potrebu za obnovom sigurne i besplatne slobode plovidbe kroz Hormuški tjesnac.
Uz SAD i Europsku uniju, članice G7 su:
- Ujedinjeno Kraljevstvo
- Kanada
- Francuska
- Njemačka
- Italija
- Japan
16:21
FAO: Poremećaji u tranzitu kroz Hormuz nose teške posljedice za proizvodnju hrane
Poremećaji u tranzitu kroz Perzijski tjesnac izazvali su najveći poremećaj u globalnim tokovima robe u novijoj povijesti, uz teške posljedice za proizvodnju hrane, upozorio je glavni ekonomist agencije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) Máximo Torero.
Rat na Bliskom istoku već utječe na poljoprivrednu proizvodnju i sigurnost hrane diljem svijeta, s posljedicama za poljoprivrednike i radnike migrante, rekao je Máximo Torero na konferenciji za novinare u sjedištu UN-a u New Yorku.
"Svaki je trenutak sada važan i vremena je sve manje, pa rješenje treba pronaći bez odgode", poručio je ekonomist FAO-a putem videoveze iz Rima.
Prije rata Hormuškim tjesnacem prolazila je petina nafte i ukapljenog prirodnog plina, utvrdila je Međunarodna agencija za energiju (IEA). Tranzit je uključivao i više od 30 posto svjetskih isporuka uree i oko 20 posto isporuka dušičnih gnojiva i fosfata, dodali su.
Poremećaji u tranzitu dodatno su zaoštrili ionako tijesnu opskrbu umjetnim gnojivima, uz rizik poskupljenja hrane i moguće probleme u opskrbi prehrambenim proizvodima, upozorila je IEA sredinom mjeseca.
"Posrijedi nije samo energetski već sistemski šok koji osjećaju poljoprivredni prehrambeni sustavi širom svijeta", naglasio je dužnosnik FAO-a.
Poljoprivrednici se u takvim uvjetima suočavaju s "dvostrukim šokom", poskupljenjem gnojiva i goriva, ključnih za proizvodnju, napominje pak ekonomist FAO-a.
