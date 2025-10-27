"Sklapaju se negativni faktori i stava se opasni koktel za ovu zemlju. Njemačka se nalazi u tranziciji i za nju nije kriv rat u Ukrajini, ali ju je ubrzao. Godinama vlada stagnacija i cilj vlade je da potakne rast, no Njemačka nije "bolesnik Europe". Kada se lokomotiva nađe u problemima, na njenom čelu mora biti jedan moćan stroj koji će ovo manje i slabije članice izvući iz krize. Pitanje je kada se taj moćni stroj na čelu lokomotiv nađe u problemima - tko će onda stabilizirati cijelu kompoziciju", naglašava.