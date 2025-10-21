Retorika ekstremne desnice
Merz kritičarima njegovog plana masovnih deportacija: "Pitajte vaše kćeri"
Njemački kancelar optužen je da koristi retoriku ekstremne desnice zbog „opasnih“ izjava o imigraciji
Kritičari su optužili njemačkog kancelara Friedricha Merza da koristi „opasnu“ retoriku o imigraciji nakon što je pozvao na „masovne deportacije“ ljudi iz gradova – i ustvrdio da bi se „svi koji imaju kćeri“ s njim složili, piše Guardian.
Merz, koji je u svibnju preuzeo dužnost obećavši suzbiti rast krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku (AfD), u ponedjeljak je oštro odgovorio novinaru koji ga je pitao želi li se ispričati ili povući svoje oštre izjave o migraciji od prošlog tjedna, nakon valova kritika.
„Ne znam imate li djecu – i među njima kćeri“, rekao je Merz novinaru. „Pitajte svoje kćeri, vjerujem da ćete dobiti vrlo jasan odgovor. Nemam što povući; naprotiv, naglašavam: moramo nešto promijeniti.“
Oporba lijevog centra optužila ga je da kopira ekstremističke stranke, čije tvrdnje da migranti napadaju žene i djevojke već godinama predstavljaju globalni poklič krajnje desnice.
Zeleni: "Pokroviteljska poruka mladim ženama"
Ricarda Lang, istaknuta zastupnica Zelenih, poručila je da Merz mladim ženama šalje pokroviteljsku poruku koja potpuno promašuje njihove stvarne političke brige.
„Možda su ‘te kćeri’ jednostavno umorne od toga da se Friedrich Merz brine za njihova prava i sigurnost samo kad mu to služi kao opravdanje za njegove potpuno nazadne politike?“ napisala je na X-u.
Merz je rekao da mu je prioritet „sigurnost u javnom prostoru“ te naglasio da će mainstream političke stranke „povratiti povjerenje“ samo ako tu sigurnost mogu zajamčiti. Prošli je tjedan izazvao burne reakcije kad je u posjetu saveznoj pokrajini Brandenburg izjavio da je „raznolikost u gradovima i dalje problem“:
„Naravno da još uvijek imamo taj problem u gradskom krajoliku, i zato savezna ministrica unutarnjih poslova sada radi na tome da omogući i provede protjerivanja u vrlo velikom obujmu.“
Clemens Rostock, čelnik Zelenih u Brandenburgu, optužio ga je da potiče rasne predrasude tom izjavom, zbog koje su se proteklog vikenda održali manji prosvjedi u nekoliko njemačkih gradova.
„Opasno je kad vladajuće stranke pokušavaju ljude označiti kao problem na temelju njihova izgleda ili podrijetla“, rekao je Rostock.
SPD: "Migraciju ne smijemo stigmatizirati"
Natalie Pawlik iz Socijaldemokratske stranke (SPD), koja je mlađi partner u Merzovoj vladi, izjavila je: „Migraciju ne smijemo stigmatizirati jednostavnim ili populističkim reakcijama – to dodatno dijeli društvo i na kraju pomaže pogrešnim ljudima umjesto da potiče stvarna rješenja.“
Konzervativni blok CDU/CSU, na čijem je čelu Merz, ostvario je razočaravajućih 28,5 % na parlamentarnim izborima u veljači, dok je antiimigrantski i protuislamski AfD postigao rekordnih 20,8 %.
Od tada, krajnja desnica u anketama drži korak s CDU/CSU-om, a u nekima ga čak i prestiže, potaknuta strahovima birača zbog imigracije, kriminala i gospodarske stagnacije.
Merz je došao na čelo stranke obećavši tvrđi pristup migraciji od svoje prethodnice Angele Merkel, odbacujući njezin poznati slogan „To možemo“ iz vremena migrantskog vala prije deset godina te djelomično nju okrivio za jačanje AfD-a.
Populističke nijanse
Njegov ton povremeno poprima populističke nijanse – prozivao je „male paše“ za novogodišnje vandalizme i tvrdio da azilanti „zauzimaju termine kod zubara“ na štetu njemačkih građana.
Kršćanski demokrati sastali su se u nedjelju i ponedjeljak kako bi definirali strategiju uoči pet saveznih izbora iduće godine. AfD trenutno uživa rekordnu podršku od gotovo 40 % u dvjema istočnim regijama.
Merz je inzistirao da njegova stranka ostaje ujedinjena u odbijanju bilo kakve suradnje s AfD-om, politiku poznatu kao „vatreni zid“ (Brandmauer).
Međutim, nedavni rezultati anketa uznemirili su neke članove CDU-a, pa je nekoliko dužnosnika i savjetnika posljednjih tjedana sugeriralo da bi taj zid dugoročno mogao biti „neodrživ i kontraproduktivan“.
Kritičari tvrde da AfD – koji su njemačke sigurnosne službe službeno označile kao ekstremno desničarsku stranku – profitira dok ostaje izvan vlasti, jer ne mora donositi teške odluke, već samo napadati vladajuće.
Istraživači u Njemačkoj nedavno su upozorili da se glavne stranke, poput CDU-a, sve više prepuštaju krajnjoj desnici da diktira politički dnevni red, čime nesvjesno legitimiraju njezine ideje i šire ih dalje.
Iako Merz u ponedjeljak nije upotrijebio izraz „vatreni zid“, naglasio je da postoje „temeljne razlike“ između CDU-a i AfD-a koje onemogućuju suradnju.
"Prihvaćamo izazov"
„Prihvaćamo taj izazov“, rekao je. „Sada ćemo vrlo jasno i izričito pokazati za što se AfD zalaže. Jasno ćemo se i odlučno distancirati od njih. Iznad svega, važno je da im se suprotstavimo uspješnim radom u vladi.“
Dodao je da to znači izvlačenje gospodarstva iz stagnacije pomoću strategija rasta, dok će se istodobno „u okviru ustava ograničavati ilegalna migracija“.
Supredsjednica AfD-a Alice Weidel, koja je kao uzor istaknula američki Trumpov pokret Make America Great Again i sastala se s potpredsjednikom SAD-a JD-om Vanceom, podrugljivo je komentirala Merzovo ponovljeno odbijanje suradnje:
„Merz i njegovi dužnosnici i dalje se zatvaraju u vlastiti zid“, napisala je na X-u. „Oni se bore protiv AfD-a – mi se borimo za Njemačku.“
