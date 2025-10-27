"najjača vojska u europi"
Povijesno širenje Bundeswehra vrijedno 377 milijardi eura: Ovo su najveći dobitnici
Friedrich Merz još je u svibnju rekao ono što se do tada izbjegavalo naglas izgovoriti: Njemačka namjerava izgraditi Bundeswehr u „najjaču konvencionalnu vojsku u Europi“, uz obećanje da će joj osigurati „sve potrebne financijske resurse“.
377 milijardi eura vrijedan plan nabave
Pet mjeseci kasnije, njemački kancelar planira tu ambiciju pretvoriti u konkretan arsenal — prema novim internim vladinim dokumentima do kojih je došao POLITICO.
Riječ je o opsežnom popisu od 39 stranica, koji obuhvaća 377 milijardi eura vrijedne planirane nabave na kopnu, moru, u zraku, svemiru i kibernetičkom prostoru. Dokument predstavlja pregled planiranja vojne opreme koja će biti uključena u proračun Bundeswehra za 2026., ali mnoge su nabave dugoročnog karaktera i još nemaju jasno definirane rokove.
Zajedno, ovi planovi čine sveobuhvatnu mapu puta za dugo odgađanu modernizaciju njemačke vojske, čvrsto oslonjenu na domaću industriju.
Financijska osnova i novi model ulaganja
Politički, plan dolazi u trenutku kada Merz uvodi novi model financiranja. Od proljeća Berlin radi na izdvajanju vojne potrošnje izvan tzv. ustavne „kočnice zaduživanja“, čime se omogućuje višegodišnje i stabilno financiranje — iznad gotovo iscrpljenog posebnog fonda od 100 milijardi eura, uspostavljenog u vrijeme kancelara Olafa Scholza.
Stavke s popisa u budućnosti će se pojavljivati pred parlamentarnim proračunskim odborom, i to u manjim segmentima, kada pojedini projekti postanu spremni za glasanje. Sva ulaganja veća od 25 milijuna eura moraju dobiti odobrenje odbora.
Stotine novih projekata
Dokumenti pokazuju da Bundeswehr planira pokrenuti oko 320 novih projekata naoružanja i vojne opreme u sljedećem proračunskom ciklusu. Od toga 178 ima poznatog izvođača, dok su ostali još uvijek „otvoreni“ — što pokazuje da je velik dio modernizacijskog plana i dalje u razradi.
Njemačke tvrtke čine glavninu ugovora, s oko 160 projekata vrijednih 182 milijarde eura koji su povezani s domaćim industrijama.
Najveći dobitnik je Rheinmetall. Ova grupa iz Düsseldorfa i njezine povezane tvrtke pojavljuju se u 53 projektne stavke ukupne vrijednosti više od 88 milijardi eura. Oko 32 milijarde ide izravno Rheinmetallu, dok je dodatnih 56 milijardi povezano s njegovim podružnicama i zajedničkim pothvatima poput borbenih vozila Puma i Boxer, koje tvrtka razvija s KNDS-om.
Dokument predviđa ukupno 687 vozila Puma – 662 borbene i 25 za obuku vozača – s isporukom do 2035. godine.
Zračna obrana i raketni sustavi
U području protuzračne obrane, Bundeswehr planira nabavu 561 sustava Skyranger 30 za blisku i protudronsku zaštitu — projekt koji u potpunosti vodi Rheinmetall. Uz to dolaze i milijunske količine granata i streljiva.
Drugi veliki domaći dobavljač je Diehl Defence, bavarski proizvođač projektila, koji se pojavljuje u 21 projektu vrijednom 17,3 milijarde eura.
Najveći udio čini obitelj projektila IRIS-T, koji će biti temelj buduće njemačke zračne obrane. Prema dokumentu, Bundeswehr planira kupiti 14 kompleta sustava IRIS-T SLM (vrijednih 3,18 milijardi eura), 396 projektila IRIS-T SLM (694 milijuna eura) te 300 projektila kratkog dometa IRIS-T LFK (300 milijuna eura). Ukupno, ovi projekti vrijede oko 4,2 milijarde eura, čime IRIS-T postaje jedan od najznačajnijih programa u planu.
Dronovi i svemirski projekti
Dronovi također dobivaju važnije mjesto na listi želja. Bundeswehr želi proširiti flotu naoružanih Heron TP dronova koje koristi zajedno s izraelskom tvrtkom IAI, te kupiti novo oružje za njih u vrijednosti od oko 100 milijuna eura. Slijedi nabava dvanaest taktičkih dronova LUNA NG (oko 1,6 milijardi eura). Za mornaricu su planirana četiri pomorska drona uMAWS (oko 675 milijuna eura), uključujući dijelove, obuku i održavanje.
Neki od najskupljih projekata nalaze se u orbiti. Plan uključuje više od 14 milijardi eura vrijedne satelitske programe — nove geostacionarne komunikacijske satelite, nadogradnju zemaljskih postaja i, najambicioznije, nisku orbitu satelita vrijednu 9,5 milijardi eura za osiguranje stalne, otpornije komunikacije između postrojbi i zapovjednih centara.
Ovaj smjer odgovara planu ministra obrane Borisa Pistoriusa o 35 milijardi eura ulaganja u „svemirsku sigurnost“.
Domaća industrija na prvom mjestu — ali ključne ovisnosti ostaju
Jedan od politički najosjetljivijih planova je potencijalna dopuna flote s 15 dodatnih F-35 borbenih zrakoplova tvrtke Lockheed Martin, vrijednih oko 2,5 milijarde eura kroz američki sustav Foreign Military Sales.
To bi Njemačkoj omogućilo zadržavanje nuklearne uloge u okviru NATO-a, ali i nastavilo njezinu ovisnost o američkom održavanju, softveru i pristupu misijskim podacima. Istovremeno bi signaliziralo daljnje približavanje njemačke obrane američkoj tehnologiji, dok političke napetosti rastu oko francusko-njemačko-španjolskog projekta Future Combat Air System.
Kupnja 400 Tomahawka
Isti američki okvir koristi se i za druge velike projekte: Bundeswehr planira kupiti 400 krstarećih projektila Tomahawk Block Vb (oko 1,15 milijardi eura) i tri lansera Typhon (220 milijuna eura) — kombinaciju koja Njemačkoj daje domet udara do 2000 kilometara.
Tu je i plan za četiri patrolna zrakoplova Boeing P-8A Poseidon (1,8 milijardi eura), također kroz američki program vojne prodaje.
Sva tri projekta vezuju njemačke buduće kapacitete udara i nadzora uz američku kontrolu izvoza i održavanja.
Sveukupno, u dokumentima se vidi oko 25 stranih projekata ukupne vrijednosti 14 milijardi eura, što je manje od 5 posto ukupno planiranog troška od 377 milijardi.
Ipak, upravo ti projekti čine srž njemačkih strateških, nuklearnih i dalekometnih sposobnosti — od nuklearno certificiranih zrakoplova do sustava za dubinski udar i pomorski nadzor.
Suprotno tome, gotovo polovica popisa vezana je uz domaću industriju, uključujući oklopna vozila, senzore i streljivo. Financijski, njemačke tvrtke dominiraju; politički, međutim, strani sustavi i dalje određuju najosjetljivije vojne uloge zemlje.
