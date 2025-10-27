Povijesno širenje Bundeswehra vrijedno 377 milijardi eura: Ovo su najveći dobitnici

Riječ je o opsežnom popisu od 39 stranica, koji obuhvaća 377 milijardi eura vrijedne planirane nabave na kopnu, moru, u zraku, svemiru i kibernetičkom prostoru. Dokument predstavlja pregled planiranja vojne opreme koja će biti uključena u proračun Bundeswehra za 2026., ali mnoge su nabave dugoročnog karaktera i još nemaju jasno definirane rokove.