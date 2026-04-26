Noževi, pištolj, sačmarica... Napadač na Trumpa bio naoružan do zuba, oglasio se i šef policije

26. tra. 2026. 09:05
Vršitelj dužnosti šefa policije Washingtona Jeffrey Carroll izjavio je danas da je muškarac koji je otvorio vatru na kontrolnom punktu pripadnika Tajne službe u hotelu „Hilton” u tom gradu, gdje se održavala večera Udruženja dopisnika Bijele kuće kojoj je prisustvovao i američki predsjednik Donald Trump, imao nekoliko komada oružja

Jeffrey Carroll rekao je da je napadač bio gost hotela u kojem je održan događaj, prenosi BBC.

„Bio je naoružan sačmaricom, pištoljem i s više noževa. Dok je trčao kroz taj kontrolni punkt, pripadnici policije Tajne službe Sjedinjenih Američkih Država presreli su tu osobu”, rekao je Carroll.

Dodao je da su osumnjičeni i policajci „razmijenili vatru”, kao i da se vjeruje da je napadač bio „usamljeni” strijelac.

„Čini se da u ovom trenutku ne postoji nikakva opasnost za javnost”, rekao je Carroll.

Carroll je kazao da će biti pregledane videosnimke s druge strane hotela kako bi se utvrdilo kako je naoružani muškarac došao do kontrolnog punkta.

Muškarca osumnjičenog da je otvorio vatru tijekom večere Udruženja dopisnika Bijele kuće policija je identificirala kao Colea Thomasa Allena (31), koji živi u predgrađu Los Angelesa u Kaliforniji, rekla su dva izvora upoznata s detaljima istrage za CNN.

Napadač, 31-godišnji Cole Thomas Allen, profesor i diplomac Caltecha iz Kalifornije, uhićen je.

