Nude mjesec dana besplatnog života u planinama, uz džeparac

Istraživači žele istražiti zdravstvene učinke života na umjerenim nadmorskim visinama. Unatoč nedostatku plaćanja, studija izaziva znatan interes, pišu njemački mediji.
Provedite mjesec dana u planinama besplatno, ali u službi znanosti: Ovako istraživački centar Eurac koji traži volontere za novu studiju, izvještavaju talijanske dnevne novine “La Repubblica”. Kao dio projekta, sudionici će nekoliko tjedana živjeti na nadmorskoj visini od 2.000 do 2.500 metara, prenosi Fenix magazin.
Što se traži?
Cilj je sustavno istražiti zdravstvene učinke duljeg boravka na umjerenim nadmorskim visinama. Eksperiment će se provesti u Rifugio Nino Corsi, poznatom i kao Zufallhütte (Slučajna koliba), u srcu Nacionalnog parka Stelvio u Južnom Tirolu. Prethodna istraživanja prvenstveno su se usredotočila na ekstremne nadmorske visine.
Projekt MAHE ima za cilj popuniti upravo tu prazninu. Prethodna studija već je sugerirala da život na velikim nadmorskim visinama može imati pozitivne učinke na krvni tlak i metabolizam. Nova studija ima za cilj poboljšati dostupne podatke i time ih učiniti robusnijima.
Planinski eksperiment izaziva interes unatoč velikim zahtjevima
Tijekom četverotjednog boravka, sudionici će prikupljati opsežne zdravstvene podatke, uključujući krvni tlak, kvalitetu sna, prehranu i tjelesnu aktivnost. Unatoč zahtjevima studije, očekuje se da će sudionici nastaviti svoj normalan život, uključujući rad od kuće, učenje i bavljenje slobodnim aktivnostima.
Traži se ukupno dvanaest zdravih žena i muškaraca u dobi od 18 do 40 godina koji inače žive na razini mora. Pušači, natjecateljski sportaši i osobe s već postojećim zdravstvenim stanjima isključeni su kako bi se osigurali što usporediviji podaci. Sudionici će za svoje vrijeme dobiti 400 eura. U roku od samo nekoliko sati od poziva za sudionike primljeno je preko 160 prijava, pišu njemački mediji.
Koliko je zdrav život u planinama?
Osim genetske predispozicije i načina života, čimbenici okoliša mogu značajno utjecati na očekivano trajanje života, izvještava istraživački časopis “Aging and Disease”. Na život na nadmorskim visinama iznad 1500 metara prvenstveno utječu niži tlak zraka, nedostatak kisika i povećano UV zračenje.
Trenutni podaci pokazuju da je život na velikim nadmorskim visinama povezan s nižom smrtnošću od kardiovaskularnih bolesti, moždanog udara i određenih vrsta raka. Istovremeno, respiratorne bolesti su češće smrtonosne. Čini se da umjerene nadmorske visine nude veću zaštitu od vrlo velikih nadmorskih visina, pišu njemački mediji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
