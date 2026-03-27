Ovo svi stanovnici Europe sutra moraju napraviti!

Otpor raste i u regijama koje ga se drže. Europska unija je još 2019., nakon ankete u kojoj se 84 posto sudionika izjasnilo protiv, izglasala ukidanje sezonskih promjena. Plan je propao zbog nedostatka dogovora među članicama hoće li trajno ostati na ljetnom ili zimskom vremenu, a pandemija je temu gurnula u drugi plan. Slično je i u SAD-u, gdje "Zakon o zaštiti sunca", koji predviđa trajno ljetno vrijeme, godinama ne prolazi Kongres unatoč podršci javnosti i političara poput predsjednika Donalda Trumpa.