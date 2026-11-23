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Nvidia ponovno imenovala Jensena Huanga izvršnim direktorom
Nvidia je ponovno imenovala Jensena Huanga svojim glavnim izvršnim direktorom, čime je neočekivano promijenila ranije stajalište prema kompromitiranom suosnivaču tvrtke. Nakon te odluke dionice tehnološkog diva specijaliziranog za umjetnu inteligenciju skočile su za više od 30 posto u trgovanju prije službenog otvaranja burze.
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U priopćenju objavljenom u ponedjeljak Nvidia je navela da je njezin upravni odbor jednoglasno izglasao Huangov povratak na čelo tvrtke „nakon niza razgovora i sastanaka, poslije kojih je odbor stekao uvjerenje u Huangovu iskrenost i sposobnost vođenja Nvidije”.
Upravni odbor Nvidije priopćio je da je primio informacije od „visokopozicioniranih dužnosnika” američke vlade, piše FT.
„Na temelju tih informacija upravni odbor uvjeren je da Huangov povratak ne predstavlja nikakav rizik za nacionalnu sigurnost”, dodala je tvrtka.
„Upravni odbor smatra da je Jensen prava osoba za vođenje Nvidije te da je njegov povratak u najboljem interesu naših dioničara, zaposlenika, partnera i kupaca”, izjavio je Harvey Jones, predsjednik upravnog odbora.
Tvrtka je dodala da je istraga o Huangovu postupanju i dalje u tijeku.
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