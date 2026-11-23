"Imamo situaciju na top lokaciji u Splitu gdje čovjek za 70 kvadrata traži 1,3 milijuna eura. Pa to nije cijena ni u Milanu, ali on misli da će je dobiti. Najgora stvar koja se može desiti je da on to proda po toj cijeni... To je ono što se događalo prije 15 godina kada su Rusi kupobali u Opatiji kupovali - cijene su se digle za 30, 40, 50 posto, a kroz dvije godine za 100 posto. Ali Rusa više nema, a svi dalje pričaju o tim nekim kupcima. Mi smo ludo tržište i sva pravila ekonomije kod nas ne funkcioniraju", kazao je.