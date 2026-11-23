ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA
Za prosječnu plaću danas se može kupiti tek pola kvadrata stana: Ovaj je grad po cijenama prestigao i Dubrovnik
Cijene stanova u Hrvatskoj zadnjih pet godina porasle su za 73 posto, dok je kupoprodaja pala za 31 posto, pokazala je analiza Hrvatske udruge posrednika nekretninama (HUPN) predstavljena u ponedjeljak na HUPN forumu "Tržište nekretnina i glas posrednika koji se čuje".
Vlasnik agencije za nekretnine Imperium Immobiliare Filip Brkan je predstavljajući analizu kazao kako je izrađena na temelju više od 200.000 obrađenih transakcija kupoprodaje stanova diljem Hrvatske.
Riječ je o jednoj od najopsežnijih analiza stambenog tržišta u Hrvatskoj, koja na stvarnim podacima o prometu, a ne na oglašenim cijenama, pokazuje kako se tržište mijenjalo zadnjih pet godina, rečeno je na skupu.
Analiza je, kako je rekao Brkan, pokazala paradoks hrvatskog tržišta - prodaje se sve manje stanova, a cijene i dalje rastu.
U zadnjih pet godina, kako je naveo, cijena kvadrata stana porasla je 73 posto, dok je prosječna neto plaća rasla 53 posto. Tako se primjerice 2021. za jednu prosječnu plaću mogao kupiti 0,61 kvadrat stana, a danas se može kupiti 0,51 kvadrat.
Razlika između Splita i Osijeka narasla je s 1.340 eura po kvadratu u 2021., na 2.290 eura po kvadratu u 2025., pokazala je analiza.
Također, pala je pristupačnost stanova pa je tako prodaja stanova do 100 tisuća eura s 56 posto pala na 16 posto. Mali stanovi su poskupjeli najviše - 88 posto po četvornom metru.
U 2026. najskuplji su bili Split (4.407 eura po četvornom metru), Dubrovnik (4.354 eura) i Zagreb (3.440 eura).
Nastavi li broj kupoprodaja padati i u 2027., a cijene stanu, to je, kaže se u analizi, klasični uvod u korekciju cijena.
Ne funkcioniraju oubičajena tržišna pravila
Direktor Dogma nekretnine Branko Papeš je kazao kako sva pravila koja funkcioniraju u nekoj normalnoj ekonomiji, a to je zakon ponude i potražnje, kod nas ne funkcioniraju.
"Kod nas svi žele biti vlasnici stanova, jer ako si u najmu to je sramota i nisi uspio u životu", slikovito je rekao.
Naveo je i kako je veliki problem u Hrvatskoj, pogotovo za domaće stanovništvo, to što smo malo tržište prodavatelja, a ogromno tržište kupaca. Zato su, kaže, cijene za naše ljude nedostižne i precijenjene, pogotovo na atraktivnim lokacijama i urbanim tržištima.
"Imate i situaciju što kod nas ljudi prodaju nekretninu, a ne moraju je prodati. Mogu prodavati, godinu, dvije, tri i drže cijenu. To su više špekulanti nego pravi prodavači i sve to diže cijene", rekao je.
Što se tiče cijene nekretnina na obali, kazao je kako se atraktivne nekretnine na atraktivnoj lokaciji prodaju iako ima i nerealnih cijena.
"Imamo situaciju na top lokaciji u Splitu gdje čovjek za 70 kvadrata traži 1,3 milijuna eura. Pa to nije cijena ni u Milanu, ali on misli da će je dobiti. Najgora stvar koja se može desiti je da on to proda po toj cijeni... To je ono što se događalo prije 15 godina kada su Rusi kupobali u Opatiji kupovali - cijene su se digle za 30, 40, 50 posto, a kroz dvije godine za 100 posto. Ali Rusa više nema, a svi dalje pričaju o tim nekim kupcima. Mi smo ludo tržište i sva pravila ekonomije kod nas ne funkcioniraju", kazao je.
Prijedlog za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o posredovanju u prometu nekretninama
Odvjetnik Andrej Ležaić je izvijestio kako je danas u ime HUPN-a podnio Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti sedam odredbi Zakona o posredovanju u prometu nekretninama.
Zakon o posredovanju u prometu nekretninama, koji je Hrvatski sabor izglasao 7. srpnja 2026., prema ocjeni Udruge ozbiljno narušava položaj struke i ograničava ustavom zajamčena prava posrednika i njihovih klijenata.
Zakonom je, smatraju u Udruzi, teško povrijeđena ustavom zajamčena poduzetnička sloboda, a posrednici su stavljeni u podređeni položaj u odnosu na ostale sudionike u prometu nekretnina. Zakon time negativno utječe na percepciju javnosti prema djelatnosti koja svake godine sudjeluje u velikom dijelu prometa nekretninama u zemlji, rekao je.
I Papeš je istaknuo kako Zakon nažalost nije postigao ono što se htjelo, a to je dodatni red na tržištu nekretnina.
Predsjednik Hrvatske udruge posrednika nekretninama (HUPN) Ivan Jelaska je kazao kako je udruga osnovana prije nekoliko mjeseci i već broji više po 240 članova, a ideja današnjeg foruma je edukacija i boljitak imidža struke u javnosti.
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