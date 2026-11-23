odbacio prijedlog proračuna
Zaokret nakon Orbana, ali bez slanja oružja: Magyar najavio posjet Zakarpatju
Mađarski premijer Peter Magyar rekao je u ponedjeljak da će uskoro posjetiti ukrajinsku zapadnu regiju Zakarpatje kako bi iskazao potporu tamošnjoj mađarskoj manjini.
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Pitanje položaja Mađara u Zakarpatju dugogodišnji je izvor napetosti između Kijeva i Budimpešte, koja optužuje Ukrajinu da ograničava kulturna, obrazovna i jezična prava te manjine.
Magyar zauzima manje konfrontacijski stav prema Kijevu od svojeg prethodnika Viktora Orbana, a u listopadu je objavio da se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim govorio o novom početku u bilateralnim odnosima.
Ipak, Magyar je u više navrata rekao da Mađarska neće slati oružje Ukrajini te je zatražio napredak u ostvarivanju prava mađarske manjine.
"Od početka rata nijedan mađarski premijer nije posjetio Mađare u Zakarpatju. To će se uskoro promijeniti kada se kao premijer vratim u Zakarpatje, nakon što sam ga posjetio 2024. godine dok sam bio u oporbi", rekao je Magyar u parlamentu.
Zakarpatje se nalazi u Karpatima i graniči s četiri članice Europske unije - Mađarskom, Rumunjskom, Slovačkom i Poljskom.
Magyar je također ponovio da bi pregovore o proračunu Europske unije i razgovore o europskoj financijskoj pomoći Ukrajini trebalo voditi odvojeno.
"Postoje političke snage koje bi željele da se fokus pregovora prebaci na pitanje odnosa sljedećeg sedmogodišnjeg proračuna Europske unije i financiranja Ukrajine. Stav mađarske vlade je jasan - to dvoje treba tretirati odvojeno", rekao je.
Dodao je da će o sljedećem proračunu EU-a tijekom današnjeg dana razgovarati sa svojim češkim, poljskim i slovačkim kolegama na sastanku u Bratislavi.
Također je ustvrdio da Mađarska ne može prihvatiti najnoviji prijedlog predsjednika Europskog vijeća Antonija Coste za sljedeći proračun EU-a, objavljen u subotu.
Njemački kancelar Friedrich Merz ranije ovog mjeseca rekao je da želi da se novi proračun EU-a, koji počinje 2028., usredotoči na povećanje ulaganja u obranu i konkurentnost, ali i osigura da sve članice EU-a sudjeluju u potpori Kijevu.
Slovački premijer Robert Fico tada je optužio Merza za "ucjenu" jer povezuje Ukrajinu s pregovorima o proračunu EU-a.
EU je u prosincu prošle godine dogovorio zajam od 90 milijardi eura za Ukrajinu. Slovačka, Češka i Mađarska izuzele su se iz tog aranžmana i najavile da neće sudjelovati ni u kakvom novom zajmu.
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