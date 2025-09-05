Kada su ga djelatnici osiguranja zaustavili, počeo je nesuvislo govoriti, među ostalim rekavši da u automobilu kojim se dovezao do Pantovčaka i parkirao u blizini ima bombu, zbog čega su djelatnici osiguranja pozvali policiju. Pretragom auta nije pronađena eksplozivna naprava, a muškarac je odveden na kriminalističko istraživanje.