67-godišnji zagrepčanin

Drama na Pantovčaku: Došao do Ureda predsjednika, rekao da ima bombu u autu?

Hina
05. ruj. 2025. 18:37
N1 / Nataša Božić

U prijepodnevnim satima ispred kompleksa Ureda predsjednika na Pantovčaku došlo je do incidenta u kojem je 67-godišnji Zagrepčanin pokušao neovlašteno ući u zaštićeni prostor.

Rekao da ima bombu, no policija nije pronašla ništa

Na poziv pripadnika Počasno- zaštitne bojne, koji osiguravaju kompleks Ureda predsjednika Republike, pripadnici MUP-a u petak su u ulici Pantovčak priveli osobu koja je na nepropisan način pokušala ući u kompleks Ureda predsjednika.

Izvijestili su to iz Ureda predsjednika te pozdravili brzu reakciju pripadnika Počasno zaštitne bojne i MUP-a te profesionalno postupanje vojnih i policijskih službenika.

Također su naglasili da nitko od djelatnika ili dužnosnika Ureda PRH ni na koji način nije bio ugrožen.

Daljnju istragu o tom incidentu provodi MUP.

Prema neslužbenim informacijama, 67-godišnji muškarac s područja Zagreba u prijepodnevnim satima verbalno se sukobio s djelatnicima osiguranja nakon što je pokušao ispod rampe ući u kompleks Ureda predsjednika, navodi Jutarnji list. 

Kada su ga djelatnici osiguranja zaustavili, počeo je nesuvislo govoriti, među ostalim rekavši da u automobilu kojim se dovezao do Pantovčaka i parkirao u blizini ima bombu, zbog čega su djelatnici osiguranja pozvali policiju. Pretragom auta nije pronađena eksplozivna naprava, a muškarac je odveden na kriminalističko istraživanje.

Teme
bomba pantovčak ured predsjednika

