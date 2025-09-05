U prijepodnevnim satima ispred kompleksa Ureda predsjednika na Pantovčaku došlo je do incidenta u kojem je 67-godišnji Zagrepčanin pokušao neovlašteno ući u zaštićeni prostor.
Rekao da ima bombu, no policija nije pronašla ništa
Na poziv pripadnika Počasno- zaštitne bojne, koji osiguravaju kompleks Ureda predsjednika Republike, pripadnici MUP-a u petak su u ulici Pantovčak priveli osobu koja je na nepropisan način pokušala ući u kompleks Ureda predsjednika.
Izvijestili su to iz Ureda predsjednika te pozdravili brzu reakciju pripadnika Počasno zaštitne bojne i MUP-a te profesionalno postupanje vojnih i policijskih službenika.
Također su naglasili da nitko od djelatnika ili dužnosnika Ureda PRH ni na koji način nije bio ugrožen.
Daljnju istragu o tom incidentu provodi MUP.
Prema neslužbenim informacijama, 67-godišnji muškarac s područja Zagreba u prijepodnevnim satima verbalno se sukobio s djelatnicima osiguranja nakon što je pokušao ispod rampe ući u kompleks Ureda predsjednika, navodi Jutarnji list.
Kada su ga djelatnici osiguranja zaustavili, počeo je nesuvislo govoriti, među ostalim rekavši da u automobilu kojim se dovezao do Pantovčaka i parkirao u blizini ima bombu, zbog čega su djelatnici osiguranja pozvali policiju. Pretragom auta nije pronađena eksplozivna naprava, a muškarac je odveden na kriminalističko istraživanje.
