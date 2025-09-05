osnovao ga george washington
Pentan postaje Ministarstvo rata: Što to govori o SAD-u?
Predsjednik Donald Trump u četvrtak je najavio vraćanje naziva Pentagona, odnosno Ministarstva obrane u onaj stari – Department of War (Ministarstvo rata).
Osnovano 1789. godine, kontrolira svih pet grana vojske
Ova promjena zahtijeva odobrenje Kongresa, a republikanski senator Mike Lee (R-Utah) već je uveo prijedlog zakona da se vrati ime koje je ukinuto 1947.
„Prvih 150 godina naše vojne povijesti Amerikanci su pobijedili neprijatelje i zaštitili domovinu pod Ratnim ministarstvom,“ rekao je Lee u priopćenju u utorak.
Ratno ministarstvo osnovano je 1789. kada ga je predsjednik George Washington potpisao u zakon, a danas pod njegovom bi se nadležnošću nalazilo svih pet grana američke vojske: kopnena vojska, mornarica (uključujući marince), zrakoplovstvo i najnovija grana – Svemirske snage, prenosi Responsible Statescraft.
Također nadzire 11 golemih borbenih zapovjedništava, među kojima su najpoznatija i najaktivnija CENTCOM (Bliski istok) i IndoPacom (Azijsko-pacifičko područje).
Trump: Zvučalo je snažnije
„Nekad se zvalo Ministarstvo rata i zvučalo je snažnije,“ rekao je Trump prošlog tjedna u Ovalnom uredu.
„Želimo obranu, ali želimo i napad,“ dodao je. „Kao Ministarstvo rata sve smo dobili. Sve smo dobili i mislim da se moramo vratiti tome.“
JUST IN: Donald Trump will sign an executive order Friday to rename the Department of Defense as the Department of War, Fox News reports.— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 4, 2025
We are living in the dumbest of times. pic.twitter.com/qlD8FCMqxB
Na prvi pogled, mnogi su Trumpovo obećanje shvatili kao signal za oštriji stav ove administracije, a neki s lijeva i s desna reagirali su negativno na moguću promjenu. Trump također izgleda stari naziv povezuje s pobjedama, kao svojevrsni talisman.
Nažalost, osim Zaljevskog rata I, većina Amerikanaca kao zadnji put kad je Amerika „pobijedila“ u velikom ratu pamti Drugi svjetski rat.
No, za druge, čak i za neintervencioniste i realiste u vanjskoj politici, promjena imena u Department of War samo je iskrenija inačica.
This is a map of the US military presence in the Pacific.— ShanghaiPanda （ Account deactivation） (@thinking_panda) July 12, 2025
If you're a Chinese military planner and you see a map like this with US bases clearly against China, what would YOU do?
I need more budget.
I need more warships, fighters and missiles. pic.twitter.com/FQul70TdXE
Ron Paul: SAD je gotovo neprestano u ratovima
Primjerice, sam „gospodin Protiv rata“, libertarijanski idol Ron Paul, napisao je u utorak: „SAD je gotovo neprestano u ratovima od kraja Drugog svjetskog rata, pa Ministarstvo obrane zapravo ni na koji način nije obrambeno ministarstvo.“
„Uzimajući to u obzir, vraćanje naziva Ministarstva obrane na Ministarstvo rata – što je bio izvorni naziv – možda i nije loša ideja, barem dok možemo biti iskreni i o ostalim pojmovima oko našeg ratovanja,“ zaključio je Paul.
Bivši republikanski kongresnik naglasio je da bi promjena mogla ponovno usmjeriti pažnju na ustavno ispravan način ulaska u rat, dodajući da je nastaviti se referirati na ministarstvo samo kao na „obrambeno“ - „farsa“.
"Možda će Amerikanci promisliti o proračunu Ministarstva"
Patrick Jaicomo iz libertarijanskog Instituta za pravdu napisao je: „Očito predsjednik i ja dijelimo mišljenje da treba vratiti izvorni naziv Ministarstva obrane: MINISTARSTVO RATA.“
Dodao je: „S obzirom na to koliko je malo američkih vojnih intervencija bilo obrambenih, to je iskren naziv. I možda će Amerikanci ponovno razmisliti o proračunu i djelovanju tog ministarstva.“
James Li, dopisnik Breaking Pointsa, primijetio je: „Kontroverzno mišljenje: funkcija moderne američke vojske u osnovi je napadati zemlje koje nam ne žele dati svoju naftu i bombardirati one koje nam Izrael kaže.“
Trump will sign an executive order to rename the Department of Defense as the Department of War. pic.twitter.com/IfTim7SAep— Daily Mail (@DailyMail) September 5, 2025
„Dakle, da, promjena imena u Ministarstvo rata ima potpuni smisao,“ dodao je Li.
Kad je promjena naziva službeno objavljena kasno u četvrtak, novinar i podcaster Glenn Greenwald napisao je: „Puno iskrenije.“
Drugi su također bili zadovoljni što se Ministarstvo obrane napokon ispravno naziva.
Dan Caldwell, bivši savjetnik ministra obrane Petea Hegsetha, napisao je:
„Objektivno gledajući: SAD su postale mnogo intervencionističkija sila nakon što je 1947. Ministarstvo obrane zamijenilo Ratno ministarstvo (i Mornaricu). Preimenovanje u Ministarstvo rata samo je priznanje stvarne uloge DoD-a posljednjih 80 godina.“
"Treba oduzeti smokvin list SAD-u"
Michael Vlahos, viši suradnik Instituta za mir i diplomaciju, složio se s Caldwellom: „Iz naše današnje perspektive službeno vraćanje izvornog naziva trebalo bi našoj državi i vojsci oduzeti smokvin list da se stalna uporaba smrtonosne sile nekako opravdava u pravednom cilju ‘obrane’. Sada će to biti jasno – u potrazi za ‘ratom’.
„Rat je zdravlje države,“ slavno je napisao progresivac iz doba Prvog svjetskog rata Randolph Bourne, a kako je Caldwell primijetio, pod Ministarstvom obrane Amerika je postala još intervencionističkija u inozemstvu.
Obrana je laka za opravdati
Malo tko bi imao nešto protiv pojma „obrana“, jer to je pravo svake države. To je inherentno pozitivno, retorički. Toliko da postaje lakše rasporediti vojnike, poslati inozemnu pomoć ili trošiti novac kod kuće u njeno ime. Može se opravdati gotovo sve u njeno ime.
Ali „rat“? Je li to nešto u što bi se SAD trebale upuštati? Ne bi li Kongres trebao biti uključen? To zvuči ozbiljno.
Istina je da je Amerika desetljećima bila uključena u mnoge ratove koji su svi predstavljani kao nacionalna „obrana“, iako to zapravo nisu bili – uz istoimeno ministarstvo koje je služilo da učvrsti te iluzije.
Riječi imaju značenje i mogu potvrditi stvarnost. Ministarstvo obrane trebalo bi se ponovno zvati Ministarstvo rata, jer to i jest bilo, i to jest.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare