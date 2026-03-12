Postavljena nova statua Trumpa i Epsteina, prikazani su kao tragični ljubavnici s Titanica

Kip u zlatu koji prikazuje američkog predsjednika Donalda Trumpa i osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina u pozi inspiriranoj filmom "Titanic" pojavio se na Nacionalnom trgu u Washingtonu.
Oglas
Umjetničko djelo visoko 3,6 metara prikazuje dvije figure rekreira poznatu scenu iz blockbustera "Titanic" iz 1997. u kojoj ljubavnici Jack i Rose, koje glume Leonardo DiCaprio i Kate Winslet, stoje na pramcu nesretnog prekooceanskog broda, dok Jack viče: "Ja sam kralj svijeta!"
Trump stoji iza Epsteina s raširenim rukama dok su okrenuti prema udaljenom tornju Washingtonskog spomenika, postavljenog na replici pramca broda.
Instalacija, pod nazivom "Kralj svijeta" i obojena zlatnom bojom, popraćena je pločama koje nude oštar komentar na prošlu povezanost para. Postavio ju je anonimni umjetnički kolektiv pod nazivom Tajni stisak ruke (The Secret Handshake) u blizini američkog Kapitola, piše Euronews. Ovo je, inače, treće djelo gerilskih umjetnika koje satirizira Trumpovu vezu s Epsteinom.
"Tragična ljubavna priča između Jacka i Rose izgrađena je na luksuznim putovanjima, bučnim zabavama i tajnim golim skicama", piše na jednoj ploči. "Ovaj spomenik odaje počast vezi između Donalda Trumpa i Jeffreyja Epsteina, prijateljstvu koje se čini izgrađenim na luksuznim putovanjima, bučnim zabavama i tajnim golim skicama."
Osuda iz Bijele kuće
Bijela kuća brzo je osudila izložbu. Abigail Jackson, zamjenica tajnika za tisak, sugerirala je da rad odražava političke dvostruke standarde. "Kada će ovi bogati demokratski donatori stvoriti skulpture demokrata... koji su nastavili tražiti novac i sastanke od Epsteina nakon što je osuđen kao seksualni prijestupnik?", rekla je za Post.
Trump je više puta inzistirao da je "potpuno oslobođen" objavljivanjem milijuna stranica zapisa vezanih uz istragu o Epsteinu, piše Guardian.
On i Epstein dugo su se poznavali u društvenim krugovima na Floridi. Epstein je umro u zatvoru u New Yorku 2019. godine dok je čekao suđenje po saveznim optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Trump je rekao da su se njih dvojica posvađali sredinom 2000-ih i inzistira da nije znao ništa o Epsteinovom kriminalnom ponašanju.
Nedavno je obnovljena istraga nakon objavljivanja pisama napisanih za knjigu iz 2003. godine kojom se slavi Epsteinov 50. rođendan, uključujući i ono koje prikazuje obris gole žene za koju se tvrdi da ju je potpisao Trump. "Sretan rođendan – i neka svaki dan bude još jedna divna tajna", navodi se.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas