CNN: Nestali FBI dokumenti iz istrage o Epsteinu. Među njima i razgovori sa ženom koja optužuje Trumpa

Tužba protiv Epsteinove ostavine također uključuje žrtvu čiji biografski podaci odgovaraju tvrdnjama koje je žena iznijela u razgovoru s FBI-jem. Jedna od tužiteljica u predmetu, identificirana kao „Jane Doe 4“, opisuje kako ju je Epstein zlostavljao u Južnoj Karolini nakon što je ponudila usluge čuvanja djece. Njezini odvjetnici navode da ju je Epstein tri ili četiri puta prevezao u New York te da je „dovodio Jane Doe 4 na intimna okupljanja s drugim istaknutim, bogatim muškarcima“ koji su je seksualno zlostavljali.