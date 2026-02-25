"Ništa nismo izbrisali"
CNN: Nestali FBI dokumenti iz istrage o Epsteinu. Među njima i razgovori sa ženom koja optužuje Trumpa
Deseci FBI-jevih razgovora sa svjedocima iz istrage o Jeffreyju Epsteinu, čini se, nedostaju iz opsežne zbirke dokumenata koju je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo prošlog mjeseca, prema analizi CNN-a – uključujući tri razgovora povezana sa ženom koja je prije više desetljeća optužila predsjednika Donalda Trumpa za seksualni napad.
Popis dokaza dostavljen odvjetnicima Epsteinove suradnice Ghislaine Maxwell sadrži serijske brojeve za oko 325 FBI-jevih zapisa o razgovorima sa svjedocima – no više od 90 tih zapisa, odnosno više od četvrtine popisa, ne nalazi se na internetskoj stranici ministarstva, prema analizi CNN-a.
Među zapisima koji nedostaju nalaze se i tri razgovora povezana sa ženom koja je agentima rekla da ju je Epstein više puta zlostavljao počevši od njezine približno 13. godine, a koja je također optužila Trumpa za seksualni napad.
Jedan demokratski zakonodavac u utorak je ukazao na dokumente koji nedostaju kako bi doveo u pitanje opseg objave ministatstva i je li administracija Donalda Trumpa poštovala zakon koji nalaže agenciji objavu svojih spisa povezanih s Epsteinom, bogatim financijerom koji je umro u saveznom zatvoru 2019. dok se suočavao s optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, piše CNN.
Ozbiljne optužbe
„Imamo preživjelu osobu koja je iznijela ozbiljne optužbe protiv predsjednika“, rekao je za CNN zastupnik Robert Garcia, vodeći demokrat u Odboru za nadzor Zastupničkog doma. „No postoji niz dokumenata, i čini se da bi mogli postojati razgovori koje je FBI vodio s tom preživjelom osobom, a koji zapravo nedostaju i kojima nemamo pristup.“
Trump je dosljedno poricao bilo kakvu povezanost s nezakonitim radnjama u vezi s Epsteinom. U priopćenju je Bijela kuća optužbe protiv Trumpa nazvala „lažnima i senzacionalističkima“ te se pozvala na raniju izjavu ministarstva da „neki dokumenti sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv predsjednika Trumpa“.
Pojedinosti o dokumentima koji nedostaju povezanima s osobom koja je optužila Trumpa ranije su objavili NPR i neovisni novinar Roger Sollenberger.
Glasnogovornik ministarstva zanijekao je da su bilo kakvi Epsteinovi zapisi izbrisani te naglasio da ministarstvo postupa u skladu sa zakonom.
"Ništa nismo izbrisali"
„Ništa nismo izbrisali i, kao što smo uvijek govorili, svi relevantni dokumenti su dostavljeni“, rekao je glasnogovornik. Dokumenti koji nisu uključeni u objavu bili su ili „duplikati, povlašteni (zaštićeni) dokumenti ili dio tekuće savezne istrage“, dodao je. Nisu odgovorili na dodatna pitanja o konkretnim spisima.
Moguće je da se neki dokumenti navedeni u Maxwellinim popisima dokaza nalaze drugdje među objavljenim spisima, ali bez navedenih serijskih brojeva ili s tim brojevima zacrnjenima (redigiranima).
Mnogi su dokumenti također uklanjani i ponovno vraćani na internetsku stranicu ministarstva s Epsteinovim spisima tijekom tjedana nakon početne objave. Prošlog je tjedna CNN-ova analiza utvrdila da nedostaje još oko desetak izvješća o razgovorima, no ona su od utorka poslijepodne ponovno bila dostupna na internetu. Jedan od dvaju popisa dokaza prošlog je tjedna također bio uklonjen, ali je sada ponovno dostupan. Glasnogovornik je rekao da je bio „privremeno uklonjen radi redigiranja podataka o žrtvama“.
Nekoliko Epsteinovih žrtava izjavilo je da su posljednjih tjedana pretraživale internetsku stranicu ministarstva u potrazi za dokumentima koji sadrže zapise o njihovim vlastitim razgovorima s FBI-jem – ali bez uspjeha.
„Svi smo tražili naše izjave žrtava“, rekla je za CNN Jess Michaels, koju je Epstein napao kada je imala 22 godine, nakon objave spisa. Teško redigirana i nedostajuća izvješća o razgovorima sugeriraju da „ovo Ministarstvo pravosuđa zapravo obmanjuje cijelu zemlju“, ustvrdila je Michaels.
Među više od 3 milijuna stranica dokumenata koje je ministarstvo objavio nalazi se i skup dokumenata koje su savezni tužitelji dostavili odvjetnicima Ghislaine Maxwell uoči njezina suđenja 2021. godine zbog trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.
Ti zapisi uključuju stotine FBI-jevih memoranduma poznatih kao obrasci „302“, koji dokumentiraju razgovore, kao i druge materijale povezane s desecima svjedoka, od kojih su neki svjedočili na suđenju, prema dvama popisima dokaza uključenima u objavu ministarstva.
Stručnjaci su izrazili zabrinutost zbog očito obrazaca 302 koji nedostaju jer su oni ključni za razumijevanje višegodišnje FBI-jeve istrage o Epsteinu i Maxwell. Obrasci 302 u pravilu iznose ono što je sugovornik rekao agentima, ali ne uključuju druge potvrdne informacije niti mišljenja agenata.
"Najvažnija cigla"
„To je najosnovnija i najvažnija cigla u zidu koji čini istragu“, rekao je Andrew McCabe, bivši zamjenik ravnatelja FBI-ja i CNN-ov suradnik.
Pojedinosti o većini dokumenata 302, uključujući identitet intervjuiranih osoba, u velikoj su mjeri redigirane u popisima dokaza.
No čini se da su neki od zapisa koji nedostaju o razgovorima povezani sa svjedokinjom koja je optužila Trumpa za seksualni napad.
Ta je žena prvi put nazvala telefonsku liniju FBI-ja i prijavila da je bila Epsteinova žrtva 10. srpnja 2019., nekoliko dana nakon njegova uhićenja, prema spisima predmeta.
FBI-jevi agenti potom su je dva tjedna kasnije ispitali u uredu njezina odvjetnika, prema dokumentu 302 koji iznosi njezinu izjavu. Žena je agentima rekla da ju je Epstein više puta zlostavljao u kući u kojoj je boravio u Južnoj Karolini, nakon što se javio na oglas za usluge čuvanja djece. Zlostavljanje je započelo kada je imala oko 13 godina, rekla je.
U jednom trenutku tijekom razgovora, kada je žena agentima pokazala poznatu fotografiju Trumpa i Epsteina zajedno, koju joj je poslao prijatelj, njezin je odvjetnik rekao da je „zabrinuta zbog mogućeg uključivanja dodatnih osoba, osobito poznatih, zbog straha od odmazde“, navodi se u dokumentu.
Maxwellin popis dokaza navodi još tri dodatna dokumenta 302 iz kolovoza i listopada 2019. povezana s istom žrtvom, kao i tri druga seta „bilješki s razgovora“. Čini se da nijedan od tih dokumenata nije prisutan u objavljenim spisima ministarstva, iako postoje kopije nekoliko fotografija koje je dostavila FBI-ju te zapisi o korespondenciji s njezinim odvjetnikom.
Garcia je rekao da je, na temelju neredigiranih spisa koje je pregledao, ista žena „iznijela ozbiljne optužbe protiv predsjednika“.
Neki redigirani spisi, čini se, pružaju dodatne pojedinosti o optužbi. Jedna FBI-jeva prezentacija pripremljena 2025. godine, koja navodi „istaknuta imena“ povezana s Epsteinom, uključuje navod redigirane žene da ju je Trump prisilio na oralni seks i udario u glavu nakon što ih je Epstein upoznao. Navodni napad dogodio se negdje između 1983. i 1985. godine.
Drugi dokument navodi da je Trumpova tužiteljica imala vezu s Južnom Karolinom te da je trag upućen uredu FBI-ja radi provođenja razgovora.
Tužba protiv Epsteinove ostavine također uključuje žrtvu čiji biografski podaci odgovaraju tvrdnjama koje je žena iznijela u razgovoru s FBI-jem. Jedna od tužiteljica u predmetu, identificirana kao „Jane Doe 4“, opisuje kako ju je Epstein zlostavljao u Južnoj Karolini nakon što je ponudila usluge čuvanja djece. Njezini odvjetnici navode da ju je Epstein tri ili četiri puta prevezao u New York te da je „dovodio Jane Doe 4 na intimna okupljanja s drugim istaknutim, bogatim muškarcima“ koji su je seksualno zlostavljali.
Jedan od tih „istaknutih muškaraca“ prisilio ju je na oralni seks, ošamario i silovao, navodi se u tužbi. U dijelu tužbe koji se odnosi na Jane Doe 4 ne navodi se ime muškarca niti drugih osoba koje su je navodno zlostavljale.
Prema sudskom zapisu iz svibnja 2021., žena je „proglašena nepodobnom za primanje odštete“ u okviru Programa naknade žrtvama Epsteina, sustava uspostavljenog radi neovisnog razmatranja zahtjeva žrtava. Nije jasno zašto je proglašena nepodobnom. Dobrovoljno je povukla tužbu u prosincu 2021., a njezin je odvjetnik prošlog mjeseca za novine The Post and Courier rekao da je primila financijsku nagodbu iz ostavine. Njezin je odvjetnik u utorak odbio komentirati za CNN.
Nije jasno što je bilo s FBI-jevom istragom njezinih navoda. U e-poruci razmijenjenoj između FBI-jevih agenata prošlog ljeta, koja je uključena u objavljene spise, navodi se da je „jedna identificirana žrtva tvrdila da ju je zlostavljao Trump, ali je na kraju odbila surađivati“, iako se ne navodi je li riječ o istoj osobi kao Jane Doe 4.
Najmanje jedna Epsteinova žrtva požalila se sudu da ministarstvo nije osiguralo potpunu transparentnost i odgovornost u objavi spisa.
Žrtva Haley Robson prošlog je mjeseca pisala saveznom sucu, dovodeći u pitanje zašto izvješća o razgovorima sa žrtvama i drugi dokumenti nisu objavljeni uz redigiranje imena žrtava.
„Kao preživjele, ovaj propust nije samo proceduralan – on je duboko osoban“, napisala je Robson u pismu sudu. „Kontinuirano nepoštivanje obveza produžuje istu tajnovitost koja je omogućila da se ti zločini godinama nastave bez nadzora.“
