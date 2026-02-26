4Chan je znao za smrt Jeffreyja Epsteina 38 minuta prije ostatka svijeta. Ni FBI nije uspio otkriti kako

Iz odgovora 4Chana na sudski poziv, anonimni korisnik objavio je ukupno četiri poruke. Taj je korisnik, odgovarajući na pitanja drugih korisnika, davao odgovore koji su djelovali upućeno u medicinsku terminologiju. Tvrdio je da je Epsteinovo tijelo bilo intubirano, da su mu davane infuzije te da je prebačeno u hitnu službu na Manhattanu.