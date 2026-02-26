BUSINESS INSIDER
4Chan je znao za smrt Jeffreyja Epsteina 38 minuta prije ostatka svijeta. Ni FBI nije uspio otkriti kako
Kako je točno internetska stranica poznata po pornografiji i bijelom nacionalizmu prva objavila vijest o smrti Jeffreya Epsteina i to čak 38 minuta prije drugih? Kako piše Business Insider, to je bezuspješno pokušao otkriti i FBI.
U 8:16 ujutro 10. kolovoza 2019. anonimni korisnik 4Chana objavio je: "Ne pitajte me kako znam, ali Epstein je umro prije sat vremena vješanjem, srčani zastoj. Napravite screenshot ovoga."
Bio je to prvi javni pokazatelj da je Epstein, koji je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja u njujorškom Metropolitan Correctional Centeru, preminuo dok je bio u pritvoru Ministarstva pravosuđa, izvijestio je tada BuzzFeed News.
Objava je prethodila tweetu novinara ABC Newsa Aarona Katerskog o Epsteinovoj smrti za 38 minuta, a samo nekoliko minuta kasnije, internetska stranica ABC Newsa objavila je prvi članak o Epsteinovu navodnom samoubojstvu u zatvoru.
Četiri zagonetne poruke
Kako piše Business Insider, novootkriveni Epsteinovi dokumenti pokazuju da je Ministarstvo pravosuđa pokušalo identificirati korisnika 4Chana koji je objavio poruke – ali u tome nije uspjelo.
Dokumenti pokazuju da je Ministarstvo pravosuđa četiri dana nakon objava izdalo sudski poziv 4Chanu kako bi dobilo IP adrese korisnika, u sklopu FBI-jeve istrage o Epsteinovoj smrti.
Iz odgovora 4Chana na sudski poziv, anonimni korisnik objavio je ukupno četiri poruke. Taj je korisnik, odgovarajući na pitanja drugih korisnika, davao odgovore koji su djelovali upućeno u medicinsku terminologiju. Tvrdio je da je Epsteinovo tijelo bilo intubirano, da su mu davane infuzije te da je prebačeno u hitnu službu na Manhattanu.
Najranije teorije zavjere
Korisnik je iznio i neke od najranijih nedokazanih teorija zavjere o Epsteinovoj smrti. U jednoj od objava, koja je kasnije obrisana, ali je dostavljena FBI-ju kao odgovor na sudski poziv, naveo je da je netko možda zamijenio Epsteinovo tijelo zbog misterioznog kombija viđenog prethodne noći, pokazuju zapisi Ministarstva pravosuđa.
„Ljudi, sad se tresem, ali mislim da su ga zamijenili“, napisao je anonimni korisnik, navodi Business Insider.
Među dokumentima koje je Ministarstvo pravosuđa objavilo nalaze se i brojne fotografije Epsteinova tijela. Tijelo je identificirao sudski patolog kojeg je angažirao njegov brat Mark Epstein, koji ga je kasnije pokopao na groblju u blizini njihovih roditelja.
Čiji je to bio IP?
Na temelju IP adresa koje je dostavio 4Chan, tužitelji su izdali sudski poziv tvrtki AT&T kako bi dobili informacije koje bi mogle identificirati osobe koje su ih koristile u vrijeme objava. Tvrtka im je odgovorila da takve podatke nema.
Ministarstvo pravosuđa je izdalo sudski poziv i T-Mobileu za zapise povezane s IP adresama. Odgovor T-Mobilea nije među dokumentima ministarstva.
Savezni tužitelji na Manhattanu potvrdili su da nikad nisu identificirali korisnika 4Chana.
Veze Epsteina s 4Chanom
Iz dostupnih dokumenata, Business Insider je zaključio da je i sam Epstein bio korisnik 4Chana te je ponekad drugima slao poveznice na objave s te stranice.
Dokumenti Ministarstva pravosuđa pokazuju da je Epstein poznavao Christophera Poolea, povučenog osnivača 4Chana. Poole je za The Verge rekao da su se on i Epstein jednom sastali na ručku te da žali "što ga je uopće ikada upoznao i ima duboku sućut prema svim njegovim žrtvama". Nije odgovorio na upite Business Insidera za komentar.
Dokumenti pokazuju da je Epstein spominjao susret s Pooleom – poznatim i pod svojim 4Chan korisničkim imenom moot – nakon što ih je upoznao Boris Nikolic, bivši znanstveni savjetnik Billa Gatesa.
"Svidio mi se mmot slot", napisao je Epstein Nikolicu u e-poruci iz listopada 2011., punoj tipfelera. "Odvezao sam ga kući, vrlo je pametan.", piše Business Insider.
