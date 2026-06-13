NIŠTA OD PRIMIRJA
Odvijaju se novi napadi dok su Iran i SAD blizu potpisivanja sporazuma
Sjedinjene Države i Iran signalizirali su da je sporazum o okončanju rata blizu, a visoki dužnosnik američke administracije rekao je da su se obje strane složile oko teksta i da Washington očekuje potpisivanje početnog sporazuma u narednim danima.
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je da, iako su promjene sporazuma još uvijek moguće, preliminarni sporazum pokazuje da je njegova zemlja izašla jača iz sukoba.
"Iran je pobjednik rata s SAD-om", rekao je u petak na državnoj televiziji.
Nekoliko sati nakon tih izjava, američke snage oborile su više iranskih jednosmjernih dronova koji su se kretali prema Hormuškom tjesnacu, rekao je izvor upoznat s tim pitanjem za Reuters. Izvor, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da su dronovi predstavljali prijetnju komercijalnom prometu. Američko središnje zapovjedništvo kasnije je potvrdilo akciju i priopćilo da je plovni put otvoren.
Predloženi memorandum o razumijevanju poziva na ponovno otvaranje tjesnaca i ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka, rekli su izvori sa svih strana uključenih u pregovore. Pregovori o iranskom nuklearnom programu, koji je američki predsjednik Donald Trump naveo kao razlog za početak rata, održat će se nakon toga.
Arakči je rekao da će Iran, zajedno s Omanom, zadržati kontrolu nad prometom kroz tjesnac, kroz koji je prije rata prometovala petina svjetske opskrbe naftom i plinom.
"Naš će mač uvijek nadvijati Hormuški tjesnac", rekao je.
Zapadni izvor rekao je da bi sporazum mogao biti potpisan već u nedjelju, a najvjerojatnija je lokacija Ženeva.
Pakistanski ministar vanjskih poslova Išak Dar i švicarski ministar vanjskih poslova Ignazio Cassis razgovarali su u subotu, pozdravili napredak u pregovorima i složili se da će ostati u bliskom kontaktu, priopćilo je pakistansko ministarstvo vanjskih poslova u kratkoj izjavi, ne iznoseći daljnje pojedinosti.
Što je u sporazumu?
Nacrti uvjeta koje je za Reuters opisalo više izvora ukazuju na to da bi SAD počeo oslobađati milijarde dolara zamrznute iranske imovine i ukinuo sankcije na izvoz nafte, u zamjenu za iransko otvaranje tjesnaca.
Iranski nuklearni program bit će riješen tijekom 60 dana pregovora. Američki dužnosnik rekao je da bi sporazum u konačnici doveo do demontiranja iranskog nuklearnog programa, a zalihe visoko obogaćenog urana bile bi uništene i uklonjene.
No, Arakči je rekao da Iran, za koji izvori kažu da nije prihvatio demontiranje nuklearnog programa, želi zadržati uran u ublaženom obliku.
Prijedlozi također uključuju raspravu o mogućim ratnim reparacijama za Teheran i odustajanje od dugogodišnjih američkih zahtjeva za ograničenjima iranskog raketnog programa, rekli su izvori. Američki dužnosnik osporio je tu tvrdnju.
"Ništa od njihovog novca neće biti pušteno dok ne ispune obećanja. Hormuški tjesnac bit će otvoren. Nema iranskog financiranja terorističkih skupina", rekao je dužnosnik koji je govorio pod uvjetom anonimnosti. "Ovo je ono na što su pristali. I ovo je sporazum temeljen na učinku."
Izrael nije potpisnik memoranduma
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da njegova zemlja neće biti stranka sporazuma.
Netanyahu se posljednjih tjedana sukobio s Trumpom zbog američkih zahtjeva da Izrael obuzda vojne akcije u Libanonu kako bi Washington mogao postići dogovor s Teheranom.
Arakči je rekao da će sporazumom biti okončan rat u Libanonu, što implicira izraelsko povlačenje s okupiranih područja.
Izraelski ministar obrane rekao je da se neće povući. Visoki izraelski dužnosnik rekao je da Izrael očekuje da će zadržati svoju slobodu djelovanja protiv prijetnji.
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