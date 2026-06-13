Odvijaju se novi napadi dok su Iran i SAD blizu potpisivanja sporazuma

Nekoliko sati nakon tih izjava, američke snage oborile su više iranskih jednosmjernih dronova koji su se kretali prema Hormuškom tjesnacu, rekao je izvor upoznat s tim pitanjem za Reuters. Izvor, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da su dronovi predstavljali prijetnju komercijalnom ⁠prometu. Američko središnje zapovjedništvo kasnije je potvrdilo akciju i priopćilo da je plovni put otvoren.