Iran proglasio pobjedu u ratu s Amerikancima: "Iz ovoga smo izašli snažniji!"

Zapadni izvor rekao je da bi do potpisivanja sporazuma moglo doći čak u nedjelju te da bi potpisnici mogli biti američki potpredsjednik JD Vance i predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf, a najizglednija lokacija za potpisivanje je Ženeva. Arakči je rekao da će sporazum biti potpisan na daljinu prije nego što bude najavljen.