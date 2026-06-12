Pakistanski premijer kaže da je postignut sporazum između SAD-a i Irana: "Mir nikad nije bio bliže"

Iran prema nacrtu okvirnog sporazuma s Washingtonom o okončanju rata neće odustati od kontrole nad Hormuškim tjesnacem, prema pisanju iranske novinske agencije IRNA-e od petka, dok je američki predsjednik Donald Trump u četvrtak spomenuo mogućnost potpisivanja okvirnog sporazuma već „ovog vikenda”, što je Reuters prenio da bi moglo biti u nedjelju u Ženevi.