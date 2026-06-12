"konačni tekst sporazuma"
Pakistanski premijer kaže da je postignut sporazum između SAD-a i Irana: "Mir nikad nije bio bliže"
Pakistanski premijer Shehbaz Sharif objavio je na svom X profilu kako su predstavnici Sjedinjenih Država i Islamske republike Irana postigli "konačni i usuglašeni tekst" mirovnog sporazuma.
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"Usred intenzivnih i kontinuiranih posredničkih napora Pakistana, potpuno smo svjesni neprekidne kampanje dezinformacija koju vode oni koji žele sabotirati mirovni sporazum", poručio je Shehbaz Sharif.
Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026
"Stavljajući po strani svu buku i špekulacije, možemo potvrditi da je postignut konačni i usuglašeni tekst mirovnog sporazuma te da Pakistan sada blisko surađuje s objema stranama kako bi se dovršili sljedeći koraci."
"Mir nikada nije bio bliže nego što je sada", dodao je pakistanski premijer.
Američki predsjednik Donald Trump danas je podijelio objavu iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija na društvenim mrežama u kojoj je rekao da memorandum o razumijevanju za okončanje rata u Iranu nikada nije bio bliži.
Arakči je u petak rekao da "Islamabadski memorandum o razumijevanju" za rješavanje američko-izraelskog rata protiv Irana "nikada nije bio bliži", ali je pozvao medije da se suzdrže od nagađanja o njegovu sadržaju dok se ne finalizira.
Šef diplomacije rekao je da će Iran sve detalje podijeliti s javnošću u dogledno vrijeme, u skladu s odgovornim i transparentnim pristupom Teherana, kako ga je nazvao.
Iran prema nacrtu okvirnog sporazuma s Washingtonom o okončanju rata neće odustati od kontrole nad Hormuškim tjesnacem, prema pisanju iranske novinske agencije IRNA-e od petka, dok je američki predsjednik Donald Trump u četvrtak spomenuo mogućnost potpisivanja okvirnog sporazuma već „ovog vikenda”, što je Reuters prenio da bi moglo biti u nedjelju u Ženevi.
The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026
In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course.
Iranska novinska agencija Mehr pisala je o nacrtu sporazuma koji predviđa „trajni i trenutni prekid neprijateljstava, uključujući i u Libanonu”, te "60 dana pregovora za postizanje sporazuma o nuklearnim pitanjima i potpuno ukidanje američkih sankcija".
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