Oglas

drugo ubojstvo

Bijela kuća: ICE heroji uklanjaju opasne kriminalne ilegalne imigrante s naših ulica

author
N1 Info
|
25. sij. 2026. 20:03
Minneapolis
Tim Evans/REUTERS

Američki imigracijski agenti ubili su u subotu u Minneapolisu američkog državljanina, rekli su dužnosnici, što je izazvalo žestoke prosvjede i osude lokalnih čelnika drugog takvog incidenta ovog mjeseca.

Oglas

Dužnosnici Ministarstva domovinske sigurnosti rekli su da je agent Granične patrole pucao u obrani nakon što se muškarac s pištoljem opirao njihovim pokušajima da ga razoružaju.

Lokalni čelnici doveli su u pitanje tu izjavu, koju Reuters nije mogao provjeriti, a čini se da joj proturječe i videozapisi objavljeni na internetu, navodi novinska agencija.

Ubijeni muškarac identificiran je u medijskim izvješćima i na društvenim mrežama kao Alex Pretti, 37-godišnji medicinski tehničar koji je radio u bolnici za veterane u Minneapolisu. Na videozapisima prolaznika koje je provjerio Reuters, Pretti stoji na ulici i snima agente svojim mobitelom.

Oglasila se Bijela kuća, agente prozvala herojima

"ICE heroji uklanjaju opasne kriminalne ilegalne imigrante s naših ulica kako bi zaštitili američke obitelji.

U isto vrijeme, lokalno vodstvo Minnesote iznova bira politiku umjesto sigurnosti Amerikanaca koji poštuju zakon", napisali su na X-u dijeleći Trumpovu poruku.

Teme
ICE agenti Minneapolis

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ