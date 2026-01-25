Bijela kuća: ICE heroji uklanjaju opasne kriminalne ilegalne imigrante s naših ulica

Američki imigracijski agenti ubili su u subotu u Minneapolisu američkog državljanina, rekli su dužnosnici, što je izazvalo žestoke prosvjede i osude lokalnih čelnika drugog takvog incidenta ovog mjeseca.
Dužnosnici Ministarstva domovinske sigurnosti rekli su da je agent Granične patrole pucao u obrani nakon što se muškarac s pištoljem opirao njihovim pokušajima da ga razoružaju.
Lokalni čelnici doveli su u pitanje tu izjavu, koju Reuters nije mogao provjeriti, a čini se da joj proturječe i videozapisi objavljeni na internetu, navodi novinska agencija.
Ubijeni muškarac identificiran je u medijskim izvješćima i na društvenim mrežama kao Alex Pretti, 37-godišnji medicinski tehničar koji je radio u bolnici za veterane u Minneapolisu. Na videozapisima prolaznika koje je provjerio Reuters, Pretti stoji na ulici i snima agente svojim mobitelom.
Oglasila se Bijela kuća, agente prozvala herojima
"ICE heroji uklanjaju opasne kriminalne ilegalne imigrante s naših ulica kako bi zaštitili američke obitelji.
U isto vrijeme, lokalno vodstvo Minnesote iznova bira politiku umjesto sigurnosti Amerikanaca koji poštuju zakon", napisali su na X-u dijeleći Trumpovu poruku.
ICE heroes are removing dangerous criminal illegals off our streets to protect American families.— The White House (@WhiteHouse) January 25, 2026
Meanwhile, Minnesota’s local leadership repeatedly chooses politics over the safety of law-abiding Americans. pic.twitter.com/5CUaIyfKZE
