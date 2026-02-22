Mađarska blokira 20. paket sankcija: “Ne dok ne krene nafta”

Orbán je ustvrdio da Ukrajina pokušava osigurati da ruska energija stiže u Europu „samo pod njezinim uvjetima“, podsjetivši da je Sjeverni tok uništen jer je zaobilazio Ukrajinu, a da se sada blokira „potpuno operativni naftovod Družba“. To je nazvao „političkom ucjenom i kršenjem Sporazuma o pridruživanju EU-Ukrajina“, istaknuvši da „mađarska energetska opskrba neće biti talac“.