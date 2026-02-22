Mađarska blokira 20. paket sankcija: “Ne dok ne krene nafta”

Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Péter Szijjártó objavio je u nedjelju, 22. veljače, da će Mađarska u ponedjeljak na sastanku Vijeća za vanjske poslove u Bruxellesu staviti veto na usvajanje 20. paketa sankcija.
Blokada 20. paketa sankcije
„Nećemo pridonijeti usvajanju 20. paketa sankcija; to će ostati tako dok Ukrajinci ne obnove isporuke sirove nafte Mađarskoj“, izjavio je Szijjártó. Obustavu tranzita nafte kroz naftovod Družba nazvao je „jasnom političkom ucjenom“ Ukrajine, tvrdeći da je cilj izazvati rast cijena goriva uoči travanjskih izbora u Mađarskoj.
Naglasio je da je Mađarska već pustila dio svojih strateških naftnih rezervi te osigurala pomorske isporuke koje su na putu.
Ova odluka dolazi nakon što je mađarska vlada ranije ovog tjedna zaustavila izvoz dizela u Ukrajinu te najavila veto na zajam EU-a od 90 milijardi eura, koji predstavlja ključnu financijsku potporu Kijevu za pokrivanje proračunskih manjkova, piše Hungarian Conservative.
Sličan stav zauzela je i Slovačka, koja također velik dio nafte uvozi putem Družbe, čiji je tranzit obustavljen 27. siječnja. Bratislava je Kijevu postavila ultimatum da obnovi tranzit, u suprotnom će prekinuti izvoz električne energije Ukrajini. Slovački premijer Robert Fico poručio je i da neće podržati zajam od 90 milijardi eura.
Govoreći o mogućem smanjenju mađarskog izvoza električne energije — koji čini gotovo polovicu ukrajinskog uvoza — Szijjártó je pozvao na oprez, naglasivši da bi prekid najviše pogodio obitelji u Zakarpatskoj oblasti, gdje živi većinsko mađarsko stanovništvo.
„Naš spor nije s ljudima koji žive u Ukrajini; naš spor je s ukrajinskom državom, ukrajinskom vladom i predsjednikom Zelenskim. Mađarska ne želi uzrokovati dodatnu patnju ukrajinskom narodu“, zaključio je Szijjártó.
Orban: Mađarska neće stajati po strani
Premijer Viktor Orbán dodatno je zaoštrio retoriku objavom na društvenoj mreži X danas u 13 sati, poručivši da Mađarska „neće stajati po strani dok je naftovod Družba zatvoren“ te da će „osigurati opskrbu gorivom i poduzeti potrebne protumjere dok se isporuke ne nastave“.
❗️ We will not stand idly by while the Friendship oil pipeline is shut down. We will secure Hungary’s fuel supply and take necessary countermeasures until shipments resume.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 22, 2026
Countermeasures:
❌ No diesel shipments from Hungary to Ukraine.
❌ Refusal of any military loan to… pic.twitter.com/piFC51eWZW
Orbán je ustvrdio da Ukrajina pokušava osigurati da ruska energija stiže u Europu „samo pod njezinim uvjetima“, podsjetivši da je Sjeverni tok uništen jer je zaobilazio Ukrajinu, a da se sada blokira „potpuno operativni naftovod Družba“. To je nazvao „političkom ucjenom i kršenjem Sporazuma o pridruživanju EU-Ukrajina“, istaknuvši da „mađarska energetska opskrba neće biti talac“.
