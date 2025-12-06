Željezničko spremište i nekoliko vagona u blizini Kijeva oštećeni su u velikom ruskom napadu dronom i raketama, priopćila je u subotu ukrajinska državna željeznička tvrtka Ukrzaliznicija.
„Rusija i dalje ignorira sve mirovne napore i umjesto toga napada ključnu civilnu infrastrukturu, uključujući naš energetski sustav i željeznice“, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrej Sibiha na X-u.
„Ovo pokazuje da se nikakve odluke o jačanju Ukrajine i povećanju pritiska na Rusiju ne mogu odgađati. A pogotovo ne pod izlikom mirovnog procesa“, dodao je.
Iz željeznica nisu izvijestili o žrtvama u noćnom napadu u gradu Fastivu. Rusija je posljednjih tjedana pojačala napade na ukrajinski energetski sektor i infrastrukturu, ciljajući elektrane i željeznička čvorišta.
Ukrajinska vojska objavila je da je Rusija tijekom noći lansirala 653 drona i 51 raketu na Ukrajinu. Ukrajinske snage oborile su 585 dronova i 30 raketa, rekla je vojska.
Ukrajinska željeznica na Telegramu je priopćila da je morala otkazati nekoliko prigradskih vlakova u blizini glavnog grada i Černihiva na sjeveroistoku Ukrajine.
Hitne službe izvijestile su o požaru i šteti na području željezničkog kolodvora i spremišta, ali nisu dale više detalja. U izvješću se također spominje napad na infrastrukturu u Černihivskoj regiji.
Napadi na elektrotehnička i toplinska postrojenja
U napadu su meta bili objekti za proizvodnju električne energije i topline u Černihivskoj, Zaporiškoj, Lavovskoj i Dnjepropetrovskoj regiji, priopćilo je ukrajinsko ministarstvo za razvoj.
Na Telegramu je objavljeno da je 9500 kupaca ostalo bez grijanja, a 34 000 bez opskrbe vodom u južnoj regiji Odese.
"Lučki objekti (u Odesi) također su napadnuti: dio infrastrukture je isključen iz struje, a operateri su prešli na rezervno napajanje iz generatora", priopćilo je ministarstvo.
Ukrajinsko ministarstvo energetike priopćilo je da je napad tijekom noći pogodio energetsku infrastrukturu u osam regija i doveo do nestanka struje.
"Hitno saniranje već je u tijeku gdje to sigurnosni uvjeti dopuštaju. Energetske tvrtke čine sve što je moguće kako bi što prije vratile struju svim kupcima", priopćilo je ministarstvo na Telegramu.
Poljska podigla zrakoplove
Sirene su se oglasile rano u subotu i u Lubartowu u regiji Lublin na istoku Poljske, izvijestilo je radio RMF FM.
Gradonačelnik Krzysztof Pasnik rekao je da je upozorenje aktivirano zbog situacije u Ukrajini, prenosi radio.
Poljska je tijekom noći podigla zrakoplove zbog ruskih napada na Ukrajinu, premda je Operativno zapovjedništvo Oružanih snaga priopćilo je da nije bilo povreda zračnog prostora.
