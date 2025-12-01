Oglas

Analiza Politica

Europa Trumpu poslala važnu poruku

author
N1 Info
|
01. pro. 2025. 22:18
Vladimir Putin i Donald Trump
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Svaki pokušaj "brisanja povijesti“ i ukidanja odgovornosti Rusije u okviru mirovnog sporazuma bio bi "povijesna pogreška golemih razmjera", upozorava europski povjerenik za pravosuđe.

Oglas

Europska unija poslala je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu jasno upozorenje: njegova nastojanja da postigne mir u Ukrajini ne smiju rezultirati oslobađanjem Vladimira Putina od odgovornosti za ratne zločine koje su počinile ruske snage.

U intervjuu za POLITICO, Michael McGrath, europski povjerenik za pravosuđe i demokraciju, izjavio je da pregovarači moraju osigurati da težnja prema prekidu vatre ne završi time da Rusija izbjegne kazneni progon.

Potpuna amnestija?

Njegove izjave odražavaju zabrinutost koja se dijeli u mnogim europskim prijestolnicama zbog toga što je izvorna američka skica mirovnog plana navodno uključivala i mogućnost „potpune amnestije za djela počinjena tijekom rata“, zajedno s planovima za ponovno integriranje Rusije u svjetsko gospodarstvo.

Trumpov tim pokušava rehabilitirati ruskog čelnika unatoč međunarodnim osudama za navodne zločine, uključujući otmicu 20.000 ukrajinskih djece te napade na civile u Buči, Mariupolju i drugim gradovima.

"Ne vjerujem da će povijest blagonaklono gledati na pokušaje da se izbrišu ruski zločini u Ukrajini“, rekao je McGrath. "Za te zločine moraju odgovarati, i to će biti stajalište Europske unije u svim razgovorima.“

"Kad bismo dopustili nekažnjavanje takvih zločina, sijali bismo sjeme iduće agresije i nove invazije", dodao je. "Vjerujem da bi to bila povijesna pogreška golemih razmjera."

Više od 178.000 navodnih ruskih zločina

Ukrajinske vlasti navode da su od početka rata otvorile istrage o više od 178.000 navodnih ruskih zločina. Prošlog je mjeseca komisija Ujedinjenih naroda utvrdila da je Rusija počinila zločine protiv čovječnosti gađajući ukrajinske civile dronovima, te ratne zločine prisilnog premještanja i deportacije stanovništva.

"Ne možemo odustati od prava žrtava ruske agresije i ruskih zločina“, rekao je McGrath. "Milijuni života su oduzeti ili uništeni, ljudi su nasilno odvođeni, a dokaza imamo napretek.“

EU i druge države rade na uspostavi posebnog suda za zločin agresije, s ciljem da se ruske čelnike privede pravdi zbog invazije koja je počela u veljači 2022.

U ožujku 2023. suci Međunarodnog kaznenog suda izdali su nalog za uhićenje Putina, navodeći da je „navodno odgovoran za ratni zločin nezakonite deportacije stanovništva (djece)“ iz Ukrajine.

Vladimir Putin i Donald Trump
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Trump nema interes

No Trump i njegov tim dosad su pokazali malo interesa za procesuiranje Putina.

Američki predsjednik često opisuje svoj odnos s ruskim kolegom u pozitivnim tonovima, ističući kako s njim može voditi „dobre razgovore“. Trump se nada stvaranju novih gospodarskih i energetskih partnerstava s Rusijom, a dvojica čelnika čak su razgovarala o organiziranju hokejaških utakmica u Rusiji i SAD-u nakon završetka rata.

Nacrt mirovnog plana

Nacrt mirovnog plana od 28 točaka, koji je prošlog tjedna kružio među partnerima, ide u istom smjeru.

Navodi se da će se „Rusija ponovno integrirati u globalno gospodarstvo“ i pozvati da se vrati u skupinu G8, iz koje je isključena 2014. nakon aneksije Krima.

„Sjedinjene Države sklopit će dugoročni sporazum o gospodarskoj suradnji radi zajedničkog razvoja u području energetike, prirodnih resursa, infrastrukture, umjetne inteligencije, podatkovnih centara, eksploatacije rijetkih metala u Arktiku i drugih poslovnih prilika od obostrane koristi“, stoji u dokumentu.

Američki plan predviđa postupno ukidanje sankcija Rusiji, iako europski čelnici naglašavaju da će o ukidanju EU sankcija odlučivati oni, a ne Washington.

No nisu svi u Europi spremni zadržati pritisak na Moskvu. Mađarska je više puta blokirala nove sankcije, osobito na naftu i plin, o kojima ovisi. Istaknuti političari u Njemačkoj također su spominjali mogućnost ukidanja sankcija na plinovod Sjeverni tok.

Teme
Donald Trump Europa Europska unija Michael McGrath Rat u Ukrajini Vladimir Putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ