Svaki pokušaj "brisanja povijesti“ i ukidanja odgovornosti Rusije u okviru mirovnog sporazuma bio bi "povijesna pogreška golemih razmjera", upozorava europski povjerenik za pravosuđe.
Europska unija poslala je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu jasno upozorenje: njegova nastojanja da postigne mir u Ukrajini ne smiju rezultirati oslobađanjem Vladimira Putina od odgovornosti za ratne zločine koje su počinile ruske snage.
U intervjuu za POLITICO, Michael McGrath, europski povjerenik za pravosuđe i demokraciju, izjavio je da pregovarači moraju osigurati da težnja prema prekidu vatre ne završi time da Rusija izbjegne kazneni progon.
Potpuna amnestija?
Njegove izjave odražavaju zabrinutost koja se dijeli u mnogim europskim prijestolnicama zbog toga što je izvorna američka skica mirovnog plana navodno uključivala i mogućnost „potpune amnestije za djela počinjena tijekom rata“, zajedno s planovima za ponovno integriranje Rusije u svjetsko gospodarstvo.
Trumpov tim pokušava rehabilitirati ruskog čelnika unatoč međunarodnim osudama za navodne zločine, uključujući otmicu 20.000 ukrajinskih djece te napade na civile u Buči, Mariupolju i drugim gradovima.
"Ne vjerujem da će povijest blagonaklono gledati na pokušaje da se izbrišu ruski zločini u Ukrajini“, rekao je McGrath. "Za te zločine moraju odgovarati, i to će biti stajalište Europske unije u svim razgovorima.“
"Kad bismo dopustili nekažnjavanje takvih zločina, sijali bismo sjeme iduće agresije i nove invazije", dodao je. "Vjerujem da bi to bila povijesna pogreška golemih razmjera."
Više od 178.000 navodnih ruskih zločina
Ukrajinske vlasti navode da su od početka rata otvorile istrage o više od 178.000 navodnih ruskih zločina. Prošlog je mjeseca komisija Ujedinjenih naroda utvrdila da je Rusija počinila zločine protiv čovječnosti gađajući ukrajinske civile dronovima, te ratne zločine prisilnog premještanja i deportacije stanovništva.
"Ne možemo odustati od prava žrtava ruske agresije i ruskih zločina“, rekao je McGrath. "Milijuni života su oduzeti ili uništeni, ljudi su nasilno odvođeni, a dokaza imamo napretek.“
EU i druge države rade na uspostavi posebnog suda za zločin agresije, s ciljem da se ruske čelnike privede pravdi zbog invazije koja je počela u veljači 2022.
U ožujku 2023. suci Međunarodnog kaznenog suda izdali su nalog za uhićenje Putina, navodeći da je „navodno odgovoran za ratni zločin nezakonite deportacije stanovništva (djece)“ iz Ukrajine.
Trump nema interes
No Trump i njegov tim dosad su pokazali malo interesa za procesuiranje Putina.
Američki predsjednik često opisuje svoj odnos s ruskim kolegom u pozitivnim tonovima, ističući kako s njim može voditi „dobre razgovore“. Trump se nada stvaranju novih gospodarskih i energetskih partnerstava s Rusijom, a dvojica čelnika čak su razgovarala o organiziranju hokejaških utakmica u Rusiji i SAD-u nakon završetka rata.
Nacrt mirovnog plana
Nacrt mirovnog plana od 28 točaka, koji je prošlog tjedna kružio među partnerima, ide u istom smjeru.
Navodi se da će se „Rusija ponovno integrirati u globalno gospodarstvo“ i pozvati da se vrati u skupinu G8, iz koje je isključena 2014. nakon aneksije Krima.
„Sjedinjene Države sklopit će dugoročni sporazum o gospodarskoj suradnji radi zajedničkog razvoja u području energetike, prirodnih resursa, infrastrukture, umjetne inteligencije, podatkovnih centara, eksploatacije rijetkih metala u Arktiku i drugih poslovnih prilika od obostrane koristi“, stoji u dokumentu.
Američki plan predviđa postupno ukidanje sankcija Rusiji, iako europski čelnici naglašavaju da će o ukidanju EU sankcija odlučivati oni, a ne Washington.
No nisu svi u Europi spremni zadržati pritisak na Moskvu. Mađarska je više puta blokirala nove sankcije, osobito na naftu i plin, o kojima ovisi. Istaknuti političari u Njemačkoj također su spominjali mogućnost ukidanja sankcija na plinovod Sjeverni tok.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare