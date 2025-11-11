Haag odbio privremeno puštanje Ratku Mladiću

Gatti Santana navela je kako je prilikom donošenja odluke uzela u obzir da je Mladić osuđen na doživotni zatvor za vrlo teška kaznena djela, da je odslužio tek mali dio kazne te da je prije uhićenja i prebacivanja u pritvor Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u svibnju 2011. godine, izbjegavao pravdu gotovo 16 godina.