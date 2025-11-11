Haag odbio privremeno puštanje Ratku Mladiću

Međunarodni mehanizam za kaznene sudove (MICT) u Haagu odbio je zahtjev osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića za privremeni dopust od sedam dana radi posjeta grobu i prisustvovanja žalovanju povodom nedavne smrti člana obitelji.
Odluku kojom je odbijen Mladićev zahtjev za privremeno puštanje iz pritvorske jedinice u Haagu potpisala je predsjednica MICT-a Garciela Gatti Santana, piše Anadolu Ajansı.
Ona je istaknula da postoji “visok prag” za privremeno puštanje na slobodu iz suosjećajnih razloga, poput prisustvovanja komemoraciji člana obitelji, te da “takvo puštanje na slobodu u prošlosti nije bilo odobreno osobama pritvorenima u Pritvorskoj jedinici UN-a (PJUN) nakon njihove pravomoćne osude.”
Gatti Santana: Izbjegavao je pravdu 16 godina
Gatti Santana navela je kako je prilikom donošenja odluke uzela u obzir da je Mladić osuđen na doživotni zatvor za vrlo teška kaznena djela, da je odslužio tek mali dio kazne te da je prije uhićenja i prebacivanja u pritvor Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u svibnju 2011. godine, izbjegavao pravdu gotovo 16 godina.
Dodala je i da je Mladiću “neprestano odbijano privremeno puštanje na slobodu tijekom suđenja i žalbenih postupaka zbog zabrinutosti da se neće vratiti u pritvor MKSJ-a ili Mehanizma”, te da “nije dokazao da je puštanje na slobodu koje traži opravdano.”
Ratko Mladić, ratni zapovjednik Vojske Republike Srpske, osuđen je 2017. godine pred Haškim sudom na doživotni zatvor, a presuda je pravomoćna od 2021. godine.
Proglašen je krivim za: genocid (po dvije točke), zločine protiv čovječnosti (po pet točaka) i ratne zločine (po četiri točke), koje je počinio kao najviše rangirani general Vojske Republike Srpske s ciljem stvaranja Republike Srpske.
Od pravde se skrivao punih 16 godina, a uhićen je u Srbiji 2011. godine.
