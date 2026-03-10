"otok nafte"
Osvajanjem ovog otoka SAD bi preokrenuo odnos snaga u ratu, ali i uzdrmao cijelo svjetsko tržište
Iranski otok Harg, mali ali strateški izuzetno važan pojas kopna smješten u vodama sjevernog Perzijskog zaljeva, ostao je netaknut od strane američkih i izraelskih snaga iako je sukob na Bliskom istoku ušao u svoj drugi tjedan.
Koraljni otok, koji se nalazi oko 15 milja od obale kopnenog Irana, predstavlja središnji dio iranske naftne industrije, piše CNBC.
Procjenjuje se da oko 90 % iranskog izvoza sirove nafte prolazi kroz njega, prije nego što tankeri nastave put kroz Hormuški tjesnac. Također se navodi da otok ima kapacitet utovara od približno 7 milijuna barela dnevno.
Gospodarska važnost otoka Harg za Iran čini ga posebno ranjivim na prijetnju vojne akcije, iako analitičari kažu da bi svaki pokušaj njegovog zauzimanja vjerojatno zahtijevao operaciju s kopnenim trupama, što se čini da SAD trenutačno nerado poduzima.
Napad bi također vjerojatno izazvao dodatnu nestabilnost na energetskim tržištima, u trenutku kada su cijene nafte porasle na gotovo 120 dolara po barelu.
Zauzimanje otoka „presjeklo bi iransku naftnu životnu liniju“, koja je ključna za režim, rekao je Petras Katinas, istraživač za klimu, energiju i obranu u londonskom obrambenom think tanku RUSI.
„Naravno, budući da je plovidba kroz Hormuški tjesnac sada zaustavljena, oni ionako ne mogu prodavati naftu, ali gledajući unaprijed, zauzimanje bi dalo SAD-u pregovaračku prednost bez obzira na to koji režim bude na vlasti nakon završetka vojne operacije“, rekao je Katinas za CNBC putem e-pošte.
„Ipak, zauzimanje bi zahtijevalo operaciju s kopnenim trupama, što se čini da ova administracija oklijeva poduzeti. Barem za sada“, dodao je.
Futuresi na sirovu naftu porasli su u ponedjeljak na najvišu razinu od sredine 2022. godine, nakon što su SAD i Izrael tijekom vikenda pokrenuli novi val napada širom Irana. Napadi su pogodili nekoliko iranskih energetskih objekata, uključujući skladišta nafte, što signalizira novu fazu rata dok se široka kriza na Bliskom istoku nastavlja u deseti dan.
Međunarodni referentni Brent futuresi za isporuku u svibnju trgovali su se 11,5 % više na 103,40 dolara po barelu, dok su američki West Texas Intermediate futuresi za travanj bili oko 12 % viši na 101,88 dolara.
Puno rizika
„Ako bi predsjednik Trump odlučio zauzeti ovaj ključni čvor, to bi zadalo ozbiljan udarac iranskom režimu jer bi im oduzelo ključni izvor prihoda. Takav potez podsjećao bi na američku intervenciju u Venezueli početkom godine, kada su SAD praktično preuzele kontrolu nad naftnim sektorom zemlje“, rekao je Tamas Varga, analitičar naftnog tržišta u brokerskoj kući PVM, za CNBC putem e-pošte.
„Iako bi to moglo značiti nastavak izvoza iranske nafte — naravno pod američkim nadzorom i samo ako se tjesnac ponovno otvori — otok bi u isto vrijeme ostao ranjiv na napade dronovima iz Irana. Eventualna američka okupacija otoka dodatno bi zakomplicirala već vrlo složenu situaciju“, dodao je.
Uobičajeno oko 20 % svjetske nafte i plina prolazi kroz Hormuški tjesnac, ali pomorski promet kroz ovaj ključni morski koridor gotovo je potpuno zaustavljen otkako je rat započeo krajem prošlog mjeseca.
Prema Marcu Gustafsonu, bivšem voditelju Situacijske sobe Bijele kuće, koji je služio pod predsjednicima Trumpom, Joeom Bidenom i Barackom Obamom, američki predsjednik Donald Trump mogao bi biti u iskušenju narediti američkim snagama da pokušaju zauzeti otok Harg iz više razloga.
To uključuje mogućnost da Trump ostvari „veliku PR pobjedu“, priliku da američkim trupama osigura prirodnu barijeru od kopnenog Irana te činjenicu da se to uklapa u predsjednikovu strategiju stjecanja maksimalne pregovaračke prednosti nad iranskim režimom. Gustafson, koji sada radi kao viši direktor analize u Eurasia Group, ipak je upozorio da bi takva operacija bila izuzetno rizična.
Pokušaj zauzimanja otoka zahtijevao bi američke kopnene trupe i vjerojatno bi ga pretvorio u višesedmičnu metu iranskih napada dronovima, napisao je Gustafson prošlog tjedna na LinkedInu. Također je upozorio da bi to moglo dodatno pogurati cijene nafte, a Teheran bi čak mogao razmotriti i samouništenje naftovoda koji opskrbljuje otok.
„Postoji jedan koncept ili dimenzija o kojoj, čini se, nitko ne govori, a to je otok Harg“, rekao je Jan van Eck, izvršni direktor VanEck Funds, za CNBC-ovu emisiju Power Lunch 2. ožujka.
„Tamo se izvozi 90 % iranske nafte — to je usko grlo. Ako pretpostavite da Trump slijedi isti obrazac kao u Venezueli, što je učinio? Presjekao je njihov izvoz nafte i dotok deviza, i mislim da će željeti upravo tu pregovaračku polugu i ubuduće“, rekao je van Eck.
