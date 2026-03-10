Osvajanjem ovog otoka SAD bi preokrenuo odnos snaga u ratu, ali i uzdrmao cijelo svjetsko tržište

To uključuje mogućnost da Trump ostvari „veliku PR pobjedu“, priliku da američkim trupama osigura prirodnu barijeru od kopnenog Irana te činjenicu da se to uklapa u predsjednikovu strategiju stjecanja maksimalne pregovaračke prednosti nad iranskim režimom. Gustafson, koji sada radi kao viši direktor analize u Eurasia Group, ipak je upozorio da bi takva operacija bila izuzetno rizična.