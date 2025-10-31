FT: Ovo je razlog otkazivanja samita Trumpa i Putina

Nekoliko dana nakon što su se Trump i Putin dogovorili sastati u mađarskoj prijestolnici kako bi razgovarali o tome kako okončati ruski rat u Ukrajini, rusko ministarstvo vanjskih poslova poslalo je Washingtonu dopis u kojem su istaknuti isti zahtjevi za rješavanje onoga što Putin naziva "glavnim uzrocima" njegove invazije, koji uključuju teritorijalne ustupke, značajno smanjenje ukrajinskih oružanih snaga i jamstva da se nikada neće pridružiti NATO-u, navodi list.