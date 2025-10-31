Oglas

FT: Ovo je razlog otkazivanja samita Trumpa i Putina

author
Hina
|
31. lis. 2025. 08:28
Vladimir Putin, Donald Trump
AFP / DREW ANGERER

SAD je otkazao planirani samit između predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina nakon čvrstog stajališta Rusije o tvrdokornim zahtjevima u vezi s Ukrajinom, izvijestio je u petak Financial Times (FT).

Nakon napetog telefonskog razgovora

Odluka je donesena nakon napetog telefonskog razgovora između najviših diplomata dviju zemalja, objavio je Financial Times, pozivajući se na ljude upoznate s tim pitanjem.

Reuters nije mogao potvrditi izvješće FT-a. Bijela kuća nije zasad odgovorila na zahtjev za komentar, a niti dužnosnici ruske vlade nisu bili dostupni.

Planovi za samit u Budimpešti ovog mjeseca između Trumpa i Putina odgođeni su nakon što je Moskva ostala pri zahtjevima, uključujući i da Ukrajina ustupi više teritorija kao uvjet za prekid vatre. Trump je podržao ukrajinski poziv na trenutni prekid vatre na sadašnjim linijama fronte.

Nesuglasice Lavrova i Rubija

Nekoliko dana nakon što su se Trump i Putin dogovorili sastati u mađarskoj prijestolnici kako bi razgovarali o tome kako okončati ruski rat u Ukrajini, rusko ministarstvo vanjskih poslova poslalo je Washingtonu dopis u kojem su istaknuti isti zahtjevi za rješavanje onoga što Putin naziva "glavnim uzrocima" njegove invazije, koji uključuju teritorijalne ustupke, značajno smanjenje ukrajinskih oružanih snaga i jamstva da se nikada neće pridružiti NATO-u, navodi list.

Nakon telefonskog razgovora između ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog tajnika Marca Rubia, nakon čega je Rubio rekao Trumpu da Moskva ne pokazuje spremnost za pregovore, SAD je otkazao samit, dodaje se u izvješću FT-a.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je ovog mjeseca da, iako je Ukrajina spremna za mirovne pregovore, neće prvo povući svoje trupe s dodatnog teritorija kako to traži Moskva.

Teme
donald trump samit u budimpešti summit u budimpešti vladimir putin

