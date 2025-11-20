VREMENA SE MIJENJAJU
VIDEO / Proizvođači počinju koristiti neočekivane zamjene za čokoladu: "Ako to ne radite, u krizi ste"
Kakao postaje luksuz, cijene mu vrtoglavo rastu, a proizvođači na taj trend odgovaraju podmetanjem proizvoda s okusom čokolade.
Kad otvarate omiljenu čokoladu, nemojte biti sigurni da je riječ o istom sadržaju na koji ste navikli. Zapravo, ne možete biti sigurni ni da se još uvijek može nazvati čokoladom.
U videu koji kruži Instagramom, djevojka skreće pozornost na brendove koji su toliko smanjili udio kakaovca u svojim proizvodima da ih službeno smiju predstavljati samo kao slatkiše s okusom čokolade. Naravno, to su vrlo suptilno naznačili na ambalaži, pa vjerojatno ne biste ni primijetili.
Usput se zapitajte i što nisu naveli. Guardian piše da proizvođači čokolade istražuju alternativne sastojke i nove tehnologije kako bi svoje proizvode učinili održivijima i smanjili ovisnost o konvencionalnim zrncima kakaa.
Razlog su cijene kakaa koje vrtoglavo rastu, a to se, osim na cijene, sve više odražava i na kvalitetu proizvoda. Neki se brendovi okreću aromama čokolade i mijenjaju svoje recepte, tražeći jeftinije načine da proizvodi ostanu na policama trgovina, ali više ih ne mogu prodavati kao čokoladu jer ne sadrže dovoljno kakaa.
Čokolada bez kakaa?
Klimatska kriza i krčenje šuma u zapadnoj Africi učinili su proizvodnju kakaa sve nestabilnijom i ekološki skupljom. Istovremeno, globalna potražnja za čokoladom i dalje raste, stvarajući dodatni pritisak na lance opskrbe.
"Ako ste kompanija koja danas koristi čokoladu, u krizi ste. Cijene su se učetverostručile u tri godine. Za neka mala poduzeća to može biti razlika između života i smrti. Zato su oni koji ne koriste zamjenske sastojke u problemima", rekao je Mark Golder, glavni izvršni direktor tvrtke Win-Win, koja proizvodi čokoladu bez kakaa.
Objasnio je glavne probleme aktualne situacije.
"Svijet voli čokoladu, ali stabla kakaovca pate. Klimatske promjene smanjuju prinose iz godine u godinu, a oko 75 posto svjetskog kakaa dolazi iz Gane i Obale Bjelokosti, gdje krčenje šuma i dječji rad i dalje predstavljaju ozbiljan problem", istaknuo je.
Golderova tvrtka umjesto kakaa koristi fermentirane žitarice i mahunarke, uključujući rižu, kako bi replicirala okus, teksturu i topljenje prave čokolade. Proces oponaša konvencionalnu proizvodnju čokolade, uključujući korake poput fermentacije i prženja.
Objašnjava da interes za alternative čokoladi raste kako rastu i cijene.
"Došlo je do eksplozije interesa u posljednjih 18 mjeseci. Stalno dobivamo upite kupaca diljem Europe i šire", rekao je.
I druge tvrtke eksperimentiraju s novim načinima proizvodnje čokolade. Švicarski proizvođač čokolade Barry Callebaut uspostavio je partnerstvo sa Sveučilištem primijenjenih znanosti u Zürichu, koje u laboratoriju uzgaja stanice biljaka kakaovca – one proizvode iste okuse i masti, ali bez potrebe za stablima.
Njemačka tvrtka Planet A Foods koristi zob i sjemenke suncokreta koje se prže i fermentiraju, a kalifornijski start-up Voyage Foods razvio je proizvod napravljen od sjemenki grožđa, proteina suncokreta i shea maslaca.
Bolji za planet, ali ne i zdraviji
"Alternative čokoladi napravljene bez kakaa, uključujući i laboratorijski uzgojene sorte, dio su šireg, fascinantnog područja inovacija u hrani koje je bolje za planet", kaže profesor Tim Spector, suosnivač britanske kompanije za zdravlje i prehranu Zoe.
Međutim, kvaliteta je upitna.
"Kad je riječ o prehrani, novi proces ne znači automatski i zdraviji proizvod. Znamo da je mast u čokoladi, iako zasićena, zapravo korisna za nas kad se konzumira u obliku tamne čokolade, primjerice. Trenutno ne znamo hoće li ove nove kreacije slične čokoladi imati isti blagotvoran učinak na zdravlje. Minimalno prerađeni kakao bogat je bioaktivnim spojevima poput flavanola, koji su vrlo dobri za zdravlje crijeva, krvni tlak i zdravlje srca", objašnjava Spector.
Tamna čokolada i sirovi kakao prah doista su zdrave namirnice koje treba uključiti u prehranu, dodaje Spector i upozorava da potrošači trebaju biti oprezni s razmišljanjem da bez kakaa ili uzgojeno u laboratoriju automatski znači bolje u svakom smislu.
