Ova europska zemlja je pronašla rješenje za priuštivo stanovanje? Postoji samo jedan uvjet
Poljska se bori protiv stambene krize hrabrim konceptom - stanari koji su spremni sami renovirati stan koji iznajmljuju dobivaju popust na najamninu.
U gradovima poput Krakowa program je privukao stotine prijavljenih, unatoč napornome radu. U kontekstu rastućih cijena nekretnina, ovaj model daje nadu obiteljima i ljudima koji su do sada bili isključeni s tržišta.
Za mnoge je ovo put do doma o kojem sanjaju. Primjerice, za 30-godišnju Aleksandru Skoru. Odlučila je unajmiti stan u gradu Kielceu, gdje radi kao slastičarka. Stan hitno treba renovaciju, ona je oduševljena - sama će ga obnoviti i plaćati samo polovicu najamnine.
"Zidovi, podovi, grijanje, električne instalacije, vodovod - sve to treba popravak. Većinu radova napravit ću sama, ali neke stvari ću prepustiti stručnjacima", kaže Skora, prenosi Deutsche Welle.
To znači da je spremna mnogo uložiti u stan, iako nije njezin. No zauzvrat će plaćati nižu najamninu. U Poljskoj, naime, gotovo 90 posto stanovništva posjeduje vlastiti dom.
Velike obitelji imaju veće šanse
Program "Renoviraj da bi stanovao" sada je u četvrtoj godini, ali zbog velikog broja prijava stanari se biraju putem lutrije.
Ula Wronska majka je petero djece. Obitelj živi u Krakowu, drugom najvećem poljskom gradu, a nedavno je dobila odobrenje za stan u najmu koji se nalazi vrlo blizu škole njihove djece. Pri odabiru stanara službenici uzimaju u obzir i veličinu kućanstva: što je više djece u obitelji, veće su šanse za dobivanje stana.
Kao i u mnogim drugim poljskim gradovima, cijene stanova u Krakowu su eksplodirale - samo u 2024. porasle su za oko 30 posto, a većina mladih si ne može priuštiti vlastiti dom. Ove se godine u sklopu programa u gradu nudi ukupno 180 stanova, a u većini njih potrebno je zamijeniti praktički sve.
Edita Pawłoczek iz Kielcea zna o čemu govori. Čekala je ovu priliku 27 godina, pa joj nekoliko mjeseci prašnjavih radova nimalo ne smeta, kaže. Dosad je u stan koji nije njezin uložila oko 70.000 eura. Plaća i najamninu - iako znatno nižu od tržišne.
"Svi na dobitku"
Prema riječima gradonačelnice Kielcea, Agate Wojde, od programa imaju koristi obje strane - i građani i grad. "Ljudi koji plaćaju nižu najamninu žive u tim stanovima. Dakle, za naš grad ti stanovi imaju dvostruku ulogu - financijsku i socijalnu."
U programu sudjeluje i Anna Payonk. Kaže da upravo programu duguje svoj dom iz snova. Potpuno je renovirala stan i ondje živi sa sinom, kumčetom i svojim kućnim ljubimcem - paukom. Ponosna je što je sve osmislila sama.
"Nakon što sam dobila ključeve stana, otišla sam u crkvu i molila Boga da mi da snage da sve ovo napravim", kaže ona.
S Božjom pomoći ili bez nje, poljski model mogao bi poslužiti kao primjer mnogim drugim zemljama i gradovima u kojima je stanovanje postalo luksuz.
