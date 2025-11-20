Ova europska zemlja je pronašla rješenje za priuštivo stanovanje? Postoji samo jedan uvjet

Kao i u mnogim drugim poljskim gradovima, cijene stanova u Krakowu su eksplodirale - samo u 2024. porasle su za oko 30 posto, a većina mladih si ne može priuštiti vlastiti dom. Ove se godine u sklopu programa u gradu nudi ukupno 180 stanova, a u većini njih potrebno je zamijeniti praktički sve.