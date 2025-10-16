Ovo je najdinamičnije tržište nekretnina u Hrvatskoj: Sve je manje mjesta za domaće stanovnike

Rastuća potražnja za nekretninama u turističke svrhe, uz sve izraženiji nedostatak stambenih kapaciteta za lokalno stanovništvo, predstavlja jedan od najvećih izazova tržišta nekretnina u priobalnim regijama, istaknuto je na okruglom stolu održanom u četvrtak u Puli u organizaciji Udruženja poslovanja nekretninama HGK, Sektora za trgovinu HGK i HGK Županijske komore Pula.
Oglas
Govoreći o stanju na regionalnom tržištu, sudionici okruglog stola složili su se da je istarsko tržište nekretnina tradicionalno jedno od najdinamičnijih i najatraktivnijih u Hrvatskoj, a očekuje se da će se u nadolazećim godinama aktivnosti u tom sektoru dodatno intenzivirati, izvijestili su iz HGK.
"Izazovi poput razvoja turizma, povećane potražnje za nekretninama u turističke svrhe te nedostatka stambenih nekretnina za domicilno stanovništvo i sezonske radnike i dalje će biti u snažnom fokusu. Vjerujem kako informacije koje mi kao posrednici svakodnevno prikupljamo kroz svoj rad mogu osnažiti i usmjeriti nova ulaganja koja su potrebna za daljnji razvoj tržišta nekretnina u Istri", kazao je Vlatko Mrvoš, dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK.
Uloga agencija za posredovanje
Taj okrugli stol održan je uoči 40. Foruma poslovanja nekretnina, a slijedit će ga ciklus okruglih stolova po regijama, na kojima će se analizirati posebnosti mikrotržišta nekretnina. Cilj je, kako ističu, okupiti struku i otvoriti pitanja i teme koje su važne za pojedine dijelove Hrvatske, a koje se često ne razmatraju dovoljno na nacionalnoj razini. Na ovom prvom okruglom stolu razgovaralo se i o aktualnim temama iz sektora.
"Uloga agencija za posredovanje u prometu nekretnina je značajna za razvoj tržišta nekretnina. Posredovanje u prometu nekretninama nosi veliku odgovornost, a posrednici igraju ključnu ulogu u povezivanju kupaca, prodavatelja, zakupaca, najmoprimaca i svih drugih strana uključenih u transakcije. Ova uloga zahtijeva visoku razinu stručnosti i povjerenja, jer posrednici moraju jamčiti da svaka transakcija bude sigurna i zakonita“, kazala je Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu HGK.
Kako navode iz HGK, u njihov Registar posrednika trenutno je upisano 1.480 posrednika (agencija), što predstavlja povećanje od otprilike 18 posto u odnosu na prošlu godinu, dok je u Imenik agenata u prometu nekretnina do danas upisano 4.810 agenata. Rast broja agencija prati i povećani interes za polaganje stručnog ispita za posrednika u posredovanju u prometu nekretninama. U organizaciji Sektora za trgovinu HGK, ispit se održava u prosjeku svakih 40 dana i pristupi mu prosječno 100 kandidata.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas