Ovo je najdinamičnije tržište nekretnina u Hrvatskoj: Sve je manje mjesta za domaće stanovnike

Taj okrugli stol održan je uoči 40. Foruma poslovanja nekretnina, a slijedit će ga ciklus okruglih stolova po regijama, na kojima će se analizirati posebnosti mikrotržišta nekretnina. Cilj je, kako ističu, okupiti struku i otvoriti pitanja i teme koje su važne za pojedine dijelove Hrvatske, a koje se često ne razmatraju dovoljno na nacionalnoj razini. Na ovom prvom okruglom stolu razgovaralo se i o aktualnim temama iz sektora.