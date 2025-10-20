Ova zemlja će od EU-a tražiti da od iduće godine prestane s pomicanjem sata: "Više ne vidimo smisao"

Španjolska će pozvati Europsku uniju da od 2026. prestane mijenjati sat dva puta godišnje, rekao je u ponedjeljak premijer Pedro Sanchez, nazivajući tu praksu zastarjelom i remetilačkom, izvijestila je Anadolu.
Oglas
“Ovaj tjedan ponovno mijenjamo sat”, rekao je španjolski premijer u videu objavljenom na društvenim mrežama.
“Iskreno, više ne vidim smisao. U svakoj anketi većina Španjolaca i Europljana protiv je promjene vremena.”
Rekao je da “znanost kaže da to ne štedi energiju.”
“Ali ono što znanost kaže jest da to dva puta godišnje remeti naš biološki ritam”, naglasio je, prenosi Fenix magazin.
Cilj ovog poteza je “oživljavanje” rasprave iz 2018. u Europskom parlamentu o ukidanju ljetnog računanja vremena u cijelom bloku.
"Danas će Španjolska pozvati Europsko vijeće da poštuje taj glas i konačno prestane pomjerati kazaljke na satovima, 2026. godine“, rekao je Sanchez, misleći na prijedlog koji će biti predstavljen na sastanku Vijeća za promet, telekomunikacije i energiju u Luksemburgu kasnije u ponedjeljak.
Sanchez je predstavio inicijativu kao dio učinkovitog demokratskog upravljanja.
"Što je korisna politika? Slušanje građana, ali i znanosti, i njezino provođenje u zakonodavstvu“, rekao je.
Španjolska vremenska zona
Međutim, Sanchez nije pojasnio koju bi vremensku zonu Španjolska trajno usvojila ako bi se ukinulo ljetno računanje vremena.
Španjolska vremenska zona već je kuriozitet: iako se nalazi zapadno od početnog meridijana – poravnana s Velikom Britanijom i Portugalom – Španjolska slijedi srednjoeuropsko vrijeme, nasljeđe Drugog svjetskog rata kada je diktator Francisco Franco uskladio vrijeme s nacističkom Njemačkom.
Kao rezultat toga, Španjolska općenito ima duge, svijetle večeri i kratka, tamna jutra. Trenutno, izlazak sunca u A Coruñi, na sjeverozapadu Španjolske, je u 8:55 sati, što znači da mnogi radnici i studenti započinju svoj radni dan u potpunom mraku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas