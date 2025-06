Ovaj čovjek mogao bi imati najviše koristi od promjene režima u Iranu

Ako Pahlavi zvuči kao predsjednički kandidat koji drži govor u kampanji, to je zato što, na neki način, i jest: Reza Pahlavi želi biti sljedeći iranski vođa. Bivši prijestolonasljednik kritizira islamistički autoritarizam u zemlji još od odlaska u egzil prije gotovo pet desetljeća. No posljednjih godina sve je glasniji — i sve odlučniji u tvrdnji da upravo on treba voditi tranziciju. “Istupam kako bih vodio ovu nacionalnu tranziciju”, rekao je. “Imam jasan plan.”