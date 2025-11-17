Jesu li sudovi preblagi prema počiniteljima kaznenih djela? "Mi doista imamo najblažu kaznenu politiku u Europi"

Gost kod naše Nataše Božić Šarić u N1 Studiju uživo bio je Aleksandar Maršavelski, profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Komentirao je jesu li naši sudovi blagi prema počiniteljima kaznenih djela što je neizravno kazao ministar Davor Božinović.
"To je osjetljivo pogotovo kada se komentira u konkretnim predmetima. Ja ne mislim da je ministar Božinović tu prekoračio ono što smije. On želi uvjeriti građane da je policija odradila svoj posao, ali da sudovi nisu možda adekvatno reagirali", rekao je Maršavelski.
Komentirao je i zahtjev Torcide da se ukine pritvor onima koji su prekinuli Dane srpske kulture u Splitu.
"Teško je komentirati konkretan slučaj, ali svako zatvaranje mora biti razmjerno. Ako doista postoje razlozi da nekoga treba pustiti na slobodu, to onda treba i učiniti ako se može na drugi način osigurati svrha. Sad je pitanje jesu li korištene druge mogućnosti", rekao je Maršavelski.
"Mi doista imamo najblažu kaznenu politiku u Europi, 80 posto osuđujućih presuda se okončava uvjetnom osudom, većina ne ide u zatvor. Ja ne mislim da bi ljudi trebali ići u zatvor, mislim da to treba iskoristiti da malo preformuliramo kaznenu politiku. Za tih 80 posto treba imati neki drugi sadržaj, s njima treba raditi i spriječiti ih da ponovno učine kaznena djela", smatra Maršavelski.
Kratko se osvrnuo i na pozdrav "Za dom spremni" i neujednačenu praksu sudova oko tog pozdrava.
"Ustavni sud je iznad svih sudova i on se je jasno očitovao prema tom pozdravu", zaključio je.
