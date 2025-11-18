Oglas

UPUTE ZA PRIPREMU

Ova posna smjesa za pohanje ne upija ni kap ulja, ukusnija je od krušnih mrvica i jaja

18. stu. 2025.
Pixabay_pohano, pohanje, tempura,
Pixabay / Ilustracija

Posna smjesa za pohanje sastavljena od gustina, kukuruznog brašna, soli i praška za pecivo ukusnija je od krušnih mrvica i jaja.

Pohano meso ili tikvice mnogi smatraju najljepšim ručkom. Posna smjesa koja u svom sastavu ima gustin i kukuruzno brašno umjesto krušnih mrvica i jaja daje svakom posnom pohanom jelu čak i bolji okus.

Pohano meso ili tikvice, odnosno patlidžan s dressingom, pomfritom i sezonskom salatom, mnogi smatraju najljepšim ručkom.

Ova se posna smjesa može koristiti i za pohanje pržene ribe, s tim da je potrebno prepoloviti količinu kurkume i dodati slatku mljevenu papriku, piše krstarica.com.

Sastojci:

  • 150 g gustina
  • 50 g kukuruznog brašna
  • žličica kurkume
  • pola žličice soli
  • pola žličice praška za pecivo
  • 100 ml mineralne vode

Priprema:

Pomiješajte gustin, kukuruzno brašno, sol, kurkumu i prašak za pecivo u jednoj posudi pa sve dobro sjedinite. U ovu smjesu najprije uvaljajte svo kuhano povrće koje želite pohati.

Ako planirate pohati ribu, u smjesu od gustina, kukuruznog brašna i soli stavite pola žličice kurkume i pola žličice mljevene paprike. U tu smjesu uvaljajte ribu.

Zatim u ostatak smjese ulijte mineralnu vodu, dobro razmutite žlicom tako da nema grudica. Ponovno uvaljajte povrće, odnosno ribu, u smjesu koja je konzistencijom malo gušća od smjese za palačinke.

U tavu ulijte ulje, a kada se zagrije, stavljajte povrće i pecite ga na srednje jakoj temperaturi.

Zahvaljujući gustinu, pohano povrće i riba neće upiti višak masnoće, a zbog kurkume će dobiti lijepu zlatnu boju, kao kada hranu pohate u smjesi od jaja, brašna i krušnih mrvica.

Teme
Posna smjesa pohanje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
