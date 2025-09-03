Viđena je odmah iza svog oca dok su silazili s oklopnog vlaka kojim su preko noći putovali iz Pjongjanga do kineskog glavnog grada Pekinga. Kim Jong-un u srijedu je prisustvovao velikoj vojnoj paradi koju je Kina organizirala u spomen na predaju Japana kojom je okončan Drugi svjetski rat na Pacifiku.