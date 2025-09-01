Od danas na snazi velika zabrana u cijelom EU-u: Ovaj proizvod više se ne smije koristiti

Kozmetički saloni diljem Hrvatske suočavaju se s potrebom zamjene postojećih kolekcija gel lakova, što izaziva rasprave u stručnim krugovima. Na društvenim mrežama, primjerice u grupi “Ženski recenziraj”, korisnice upozoravaju na važnost provjere sastava proizvoda, dok neke ukazuju na rasprodaje zaliha s TPO-om na poznatim platformama za prodaju kozmetičke opreme.