Oglas

Nova uredba

Od danas na snazi velika zabrana u cijelom EU-u: Ovaj proizvod više se ne smije koristiti

author
N1 Info
|
01. ruj. 2025. 07:53
lak za nokte, lakiranje noktiju
Pixabay/ilustracija

Od 1. rujna 2025. u Europskoj uniji na snagu stupa zabrana korištenja trimetilbenzoil-difenilfosfin oksida (TPO) u kozmetičkim proizvodima.

Oglas

Ova kemikalija, korištena kao fotoinicijator u gel lakovima za nokte i UV završnim slojevima, zabranjena je zbog potencijalnih zdravstvenih rizika.

Prema riječima Brune Cvetkovića, zamjenika ravnatelja NZJZ Dr. Andrija Štampar, TPO u koncentracijama od oko pet posto pokazuje kancerogena, mutagen ili reproduktivno toksična svojstva. Nova uredba EU-a zabranjuje proizvodnju i prodaju proizvoda s TPO-om, što značajno utječe na kozmetičku industriju, posebice na sektor manikure.

Kozmetički saloni diljem Hrvatske suočavaju se s potrebom zamjene postojećih kolekcija gel lakova, što izaziva rasprave u stručnim krugovima. Na društvenim mrežama, primjerice u grupi “Ženski recenziraj”, korisnice upozoravaju na važnost provjere sastava proizvoda, dok neke ukazuju na rasprodaje zaliha s TPO-om na poznatim platformama za prodaju kozmetičke opreme.

Nova regulativa nameće obvezu usklađenosti za proizvođače i salone, što bi moglo povećati troškove poslovanja, ali i potaknuti razvoj sigurnijih alternativa na tržištu, piše Poslovni dnevnik.

Teme
Europska unija TPO kozmetički saloni

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ