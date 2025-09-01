Od danas na snazi velika zabrana u cijelom EU-u: Ovaj proizvod više se ne smije koristiti

Od 1. rujna 2025. u Europskoj uniji na snagu stupa zabrana korištenja trimetilbenzoil-difenilfosfin oksida (TPO) u kozmetičkim proizvodima.
Ova kemikalija, korištena kao fotoinicijator u gel lakovima za nokte i UV završnim slojevima, zabranjena je zbog potencijalnih zdravstvenih rizika.
Prema riječima Brune Cvetkovića, zamjenika ravnatelja NZJZ Dr. Andrija Štampar, TPO u koncentracijama od oko pet posto pokazuje kancerogena, mutagen ili reproduktivno toksična svojstva. Nova uredba EU-a zabranjuje proizvodnju i prodaju proizvoda s TPO-om, što značajno utječe na kozmetičku industriju, posebice na sektor manikure.
Kozmetički saloni diljem Hrvatske suočavaju se s potrebom zamjene postojećih kolekcija gel lakova, što izaziva rasprave u stručnim krugovima. Na društvenim mrežama, primjerice u grupi “Ženski recenziraj”, korisnice upozoravaju na važnost provjere sastava proizvoda, dok neke ukazuju na rasprodaje zaliha s TPO-om na poznatim platformama za prodaju kozmetičke opreme.
Nova regulativa nameće obvezu usklađenosti za proizvođače i salone, što bi moglo povećati troškove poslovanja, ali i potaknuti razvoj sigurnijih alternativa na tržištu, piše Poslovni dnevnik.
