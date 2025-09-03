BBC: Jedna od najupečatljivijih slika vojne parade u Pekingu. Čisti politički teatar

Jedna od najupečatljivijih slika vojne parade parade u Pekingu dogodila se prije nego što je ispaljen prvi topovski plotun.
Predsjednik Kine Xi dočekao je sjevernokorejskog vođu Kim Jong Una dugim rukovanjem, a zatim je krenuo pozdraviti ruskog predsjednika Vladimira Putina, prije nego što su sva trojica zajedno krenuli promatrati paradu.
Bio je to čisti politički teatar – i upravo je taj susret, a ne samo oružje i vojnici na postroju, privukao pažnju američkog predsjednika Donalda Trumpa, piše BBC.
Bilo je to prvi put da su se sva trojica vođa pojavila zajedno u javnosti – i odabrali su trenutak s velikom simbolikom.
Ono što je uslijedilo bila je koreografirana predstava preciznosti, moći i domoljublja.
Zbor je stajao u savršeno ravnim redovima, vojnici su marširali ujednačenim korakom, a svaki udar čizme o tlo odjekivao je kroz tribine na kojima je bilo 50.000 gostiju na Trgu Tiananmen.
Potom su stigla velika oružja – novi interkontinentalni balistički projektil (ICBM), lasersko oružje i robotski vukovi – a publika je posegnula za mobitelima. Parada je završila preletom aviona koji je izazvao oduševljenje, nakon čega su u zrak puštene tisuće golubova i balona iznad glavnog grada.
🇨🇳☢️ China showcased its DF-5C intercontinental ballistic missile (ICBM) at the Beijing parade. With a global strike radius, the DF-5C is capable of carrying multiple nuclear warheads and reaching any point on Earth. pic.twitter.com/h2T3K0B453— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 3, 2025
Publika je posegnula za mobitelima kako bi zabilježila trenutke prije nego što je nebo iznad Pekinga ispunio prelet borbenih aviona, a potom i tisućama bijelih golubova i balona.
Ova manifestacija, kojom se obilježila 80. godišnjica završetka Drugog svjetskog rata, nije bila samo pogled na to gdje je Kina bila ili koliko je daleko stigla. Ona je pokazala i kamo Kina ide: Xi u ulozi globalnog vođe spremnog stati uz bok dvojici najviše sankcioniranih svjetskih lidera.
A pod njegovim nogama – vojska koja se gradi da parira Zapadu..., analizira BBC.
