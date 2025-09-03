Oglas

simboličan trenutak

BBC: Jedna od najupečatljivijih slika vojne parade u Pekingu. Čisti politički teatar

author
N1 Info
|
03. ruj. 2025. 07:23
Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, North Korean leader Kim Jong Un
Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS

Jedna od najupečatljivijih slika vojne parade parade u Pekingu dogodila se prije nego što je ispaljen prvi topovski plotun.

Oglas

Predsjednik Kine Xi dočekao je sjevernokorejskog vođu Kim Jong Una dugim rukovanjem, a zatim je krenuo pozdraviti ruskog predsjednika Vladimira Putina, prije nego što su sva trojica zajedno krenuli promatrati paradu.

Bio je to čisti politički teatar – i upravo je taj susret, a ne samo oružje i vojnici na postroju, privukao pažnju američkog predsjednika Donalda Trumpa, piše BBC.

Bilo je to prvi put da su se sva trojica vođa pojavila zajedno u javnosti – i odabrali su trenutak s velikom simbolikom.

Ono što je uslijedilo bila je koreografirana predstava preciznosti, moći i domoljublja.

Zbor je stajao u savršeno ravnim redovima, vojnici su marširali ujednačenim korakom, a svaki udar čizme o tlo odjekivao je kroz tribine na kojima je bilo 50.000 gostiju na Trgu Tiananmen.

vojna parada u pekingu
REUTERS/Tingshu Wang

Potom su stigla velika oružja – novi interkontinentalni balistički projektil (ICBM), lasersko oružje i robotski vukovi – a publika je posegnula za mobitelima. Parada je završila preletom aviona koji je izazvao oduševljenje, nakon čega su u zrak puštene tisuće golubova i balona iznad glavnog grada.

Publika je posegnula za mobitelima kako bi zabilježila trenutke prije nego što je nebo iznad Pekinga ispunio prelet borbenih aviona, a potom i tisućama bijelih golubova i balona.

vojna parada u pekingu
WANG Zhao / AFP

Ova manifestacija, kojom se obilježila 80. godišnjica završetka Drugog svjetskog rata, nije bila samo pogled na to gdje je Kina bila ili koliko je daleko stigla. Ona je pokazala i kamo Kina ide: Xi u ulozi globalnog vođe spremnog stati uz bok dvojici najviše sankcioniranih svjetskih lidera.

A pod njegovim nogama – vojska koja se gradi da parira Zapadu..., analizira BBC.

Teme
peking vojna parada

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ