Kimova tvrđava na kotačima: Što se krije u najtajanstvenijem vlaku na svijetu?

On je 2001. godine vlakom iz sjevernokorejskog glavnog grada Pjongjanga otišao u Moskvu i natrag, što je putovanje od ukupno 20.000 kilometara, koje je trajalo oko 24 dana. Međutim, vlak je bio opremljen svježim jastozima i sanducima francuskog crnog vina bordo i burgundac, kazao je ruski dužnosnik koji je bio u njemu. Prema službenim informacijama, Kim Jong Il je 2011. bio u vlaku radi inspekcije na terenu kada je preminuo od srčanog udara.