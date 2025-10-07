Papa Lav najavio prvo inozemno putovanje. Evo koje je zemlje izabrao

Papa Lav XIV. posjetit će Tursku i Libanon krajem studenoga, što će biti njegovo prvo inozemno putovanje u pontifikatu, objavila je Sveta Stolica u utorak.
Prvi američki papa boravit će u Turskoj od 27. do 30. studenoga, nakon čega putuje u Libanon gdje će biti do 2. prosinca. Očekuje se da će ondje govoriti o nevoljama kršćana na Bliskom istoku te pozvati na mir diljem regije.
Lav XIV. izabran je za poglavara Katoličke Crkve 8. svibnja, nakon smrti pape Franje koji je planirao posjetiti obje države, ali zbog zdravstvenih problema nije to uspio.
Očekuje se da će se Lav u Turskoj susresti s carigradskim patrijarhom Bartolomejem, duhovnim vođom 260 milijuna pravoslavnih kršćana, u povodu obilježavanja 1700. godišnjice Prvog nicejskog sabora koji se održao u današnjem turskom Izniku.
„Iznimno je simbolično da će papa Lav XIV. na svom prvom inozemnom putovanju posjetiti patrijarha”, rekao je za Reuters John Chryssavgis, Bartolomejev savjetnik.
Inozemna putovanja postala su važan dio suvremenog papinstva. Čelnici Katoličke Crkve na njima se susreću s mjesnim katolicima, šire vjeru i provode međunarodnu diplomaciju.
Prve destinacije novog pape u pravilu se tumače kao naznaka tema koje želi naglasiti tijekom svojega upravljanja Crkvom.
Već se mjesecima zna da Lav putuje u Tursku, no posjet Libanonu dodan je nedavno.
Vatikanski dužnosnici rekli su da papa ondje želi pozvati na mir i odati počast poginulima u razornoj eksploziji u bejrutskoj luci 2020. godine koja je odnijela 200 života.
