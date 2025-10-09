Nova pravila plaćanja u bankarstvu: Rakar otkrio gdje će se sasvim sigurno pojaviti problemi

Informatički stručnjak, Marko Rakar, bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao nova pravila plaćanja u bankarstvu.
"Od danas osim IBAN-a je potrebno upisati i ostale podatke o primatelju sredstava. Razlog je povećanje sigurnosti u bankovnom plaćanju budući da iz samog IBAN-a ne znamo kome novac točno ide.
Što se tiče posljedica, u startu će biti malo konfuzija i problema zato što različite banke na različite načine upisuju imena svojih korisnika. Ne postoji unificirani standard kako se mora upisati nečiji naziv kao vlasnika bankovnog računa i to će osobito biti vidljivo kod plaćanja obrtnicima i fizičkim osobama.
Ono gdje će se sasvim sigurno pojaviti problemi su oni iznimno popularni 2D barkodovi koji se praktički nalazi na svakoj uplatnici, a koji će neko vrijeme sasvim sigurno javljati greške tako da će prijaviti da se naziv primatelja i IBAN uopće ne poklapaju ili se samo djelomično poklapaju. S druge strane sustavi za automatsku razmjenu podataka koji sami generiraju platne naloge će u startu imati najviše problema", rekao je Rakar i dodao da ovaj "postroženi" režim plaćanje ide u korist platitelja.
"Također, sve transakcije su od sada trenutne. Sada bilo koji IBAN plaćanja na teritoriju Europske unije se događa praktički trenutno i u sekundama", kaže Rakar.
Također je dodao da će platitelji i ako banka upozori na grešku moći nastaviti s transakcijom.
