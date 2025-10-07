Papa Lav: Hrvati će biti kvasac mira, dobra i nade

Papa Lav XIV. poželio je dobrodošlicu Hrvatima kojih se desetak tisuća okupilo na Trgu sv. Petra u Vatikanu i rekao im da je svjestan da je „vaš narod tijekom stoljeća ostao čvrst i u zajedništvu s crkvom", zahvaljujući tome što "korijeni vaše vjere nisu ostali nepomični u prošlosti nego nastavljaju donositi plodove i danas", ocijenio je.