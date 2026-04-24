Papa Lav opet kometirao rat u Iranu

Papa Lav XIV. u četvrtak je oštro osudio ubijanje prosvjednika u Iranu, nakon što ga je američki predsjednik Donald Trump prošlog tjedna prozvao da nije govorio o tome dok je istupao protiv rata SAD-a i Izraela s Iranom.

Lav je tijekom leta za Rim nakon turneje po Africi osudio smrt „tolikog broja” civila u ratu i izrazio žaljenje zbog toga što su propali mirovni pregovori između SAD-a i Irana.

„Osuđujem sve nepravedne postupke. Osuđujem oduzimanje ljudskih života”, rekao je Papa odgovarajući na novinarsko pitanje o izvješćima da je Iran ubio tisuće prosvjednika.

„Kada režim, kada država donosi odluke kojima nepravedno oduzima živote drugih ljudi, onda je to očito nešto što treba osuditi”, kazao je.

Trump je 12. travnja na društvenim mrežama napao Lava nazvavši ga „užasnim“, nakon što se Papa profilirao kao oštar kritičar rata u Iranu i republikančeve antimigracijske politike.

U objavi dva dana kasnije Trump je upitao „hoće li netko reći papi Lavu“ za smrt iranskih prosvjednika.

Iranske vlasti ubile su tisuće ljudi tijekom antivladinih prosvjeda u siječnju, u najvećim unutarnjim nemirima u Iranu od Islamske revolucije 1979. godine.

Skupine za ljudska prava navode da vlasti nastavljaju s obračunom protiv neistomišljenika dok rat bjesni, a Teheran je ovog tjedna izvršio još jedno pogubljenje.

Osvrnuvši se na nedavni krah mirovnih pregovora, Papa je rekao: „Jedan dan Iran kaže 'da', Sjedinjene Države kažu 'ne' i obrnuto. Ne znamo u kojem će to smjeru ići.“

„To je stvorilo situaciju koja je i dalje kaotična... a tu je i cijelo stanovništvo Irana, nevini ljudi koji stradaju zbog ovog rata”, dodao je.