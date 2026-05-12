Mohammadu Hosseinu Mokhtariju

Papa Lav XIV. dodijelio najviše diplomatsko odlikovanje Vatikana iranskom veleposlaniku

12. svi. 2026. 20:43
Papa Lav XIV. dodijelio je najviše diplomatsko odlikovanje Vatikana Mohammadu Hosseinu Mokhtariju, veleposlaniku Islamske Republike Iran pri Svetoj Stolici.

Papinski red Pija IX. (Piano Order) prestižno je odličje Svete Stolice, ustanovljeno 1847. godine od strane pape Pija IX. Smatra se jednim od najuglednijih vatikanskih viteških odlikovanja te se obično dodjeljuje veleposlanicima i istaknutim osobama koje su značajno pridonijele jačanju diplomatskih odnosa te promicanju mira i dijaloga.

Prema izvješću iranskog veleposlanstva, koje prenosi WANA, ovo je odličje uručeno iranskom izaslaniku u trenutku kada je papa Lav XIV. nedavno zauzeo čvrste stavove osuđujući agresiju Sjedinjenih Američkih Država i izraelskog režima protiv Irana.

Ti se stavovi smatraju usko povezanima s kontinuiranim naporima iranskog veleposlanstva pri Vatikanu u promicanju poruka mira, pravde i protivljenja ratnom huškanju.

