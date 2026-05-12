Papa Lav XIV. dodijelio najviše diplomatsko odlikovanje Vatikana iranskom veleposlaniku

Papinski red Pija IX. (Piano Order) prestižno je odličje Svete Stolice, ustanovljeno 1847. godine od strane pape Pija IX. Smatra se jednim od najuglednijih vatikanskih viteških odlikovanja te se obično dodjeljuje veleposlanicima i istaknutim osobama koje su značajno pridonijele jačanju diplomatskih odnosa te promicanju mira i dijaloga.