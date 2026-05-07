Oglas

DIPLOMATSKI MOST

Papa i Rubio se založili za snažnije veze Vatikana i SAD-a usred Trumpovih napada

author
Hina
|
07. svi. 2026. 18:12
Pope Leo XIV meets U.S. Secretary of State Marco Rubio. Vatican Media/Simone Risoluti/Handout via REUTERS
Vatican Media/Simone Risoluti/Handout via REUTERS

Papa Lav XIV. i američki državni tajnik Marco Rubio založili su se na sastanku u četvrtak za poboljšanje odnosa između Vatikana i Washingtona, u trenutku pojačanih verbalnih napada predsjednika Donalda Trumpa na Papu.

Oglas

Lav i Rubio "obnovili su zajedničku predanost njegovanju dobrih bilateralnih odnosa", priopćio je Vatikan nakon prvog sastanka Pape i dužnosnika Trumpovog kabineta u gotovo godinu dana, u vrijeme napete atmosfere s Washingtonom.

Prvi američki papa izazvao je Trumpov gnjev nakon što je postao oštar kritičar američko-izraelskog rata protiv Irana i tvrdokorne antiimigracijske politike Trumpove administracije.

Trump je proteklih tjedana nastavio neviđeni niz javnih napada na Papu, čime je izazvao negativnu reakciju kršćanskih vođa diljem političkog spektra.

Rubijev susret s Lavom simbol je "snažnog" odnosa Vatikana i SAD-a, rekao je glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott.

Rubio je proveo dva i pol sata u Vatikanu prije nego što se odvezao u konvoju pod strogim osiguranjem. Američki državni tajnik sastao se i s visokim vatikanskim dužnosnicima, uključujući s kardinalom Pietrom Parolinom.

Američko veleposlanstvo pri Svetoj Stolici objavilo je na X-u da su Lav i Rubio razgovarali o "temama od obostranog interesa na zapadnoj hemisferi".

Vatikan je priopćio da su njih dvojica "razmijenili mišljenja" o situaciji u svijetu i razgovarali o "potrebi neumornog rada u korist mira".

Rubio je Papi darovao malu kristalnu nogometnu loptu i našalio se da zna da je Lav, podrijetlom iz Chicaga i poznat kao navijač White Soxa, više "bejzbol tip".

Lav je Rubiju poklonio malu olovku izrađenu od drveta masline koju je nazvao "biljkom mira".

PROČITAJTE JOŠ

Teme
marco rubio papa papa lav vatikan

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ