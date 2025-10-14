Papa Lav XIV. svečano dočekan u prvom državnom posjetu Italiji

Papa Lav XIV. primljen je u utorak u Kvirinalskoj palači u Rimu u svoj prvi državni posjet uz procesiju, crveni tepih i vojne počasti, a tijekom posjeta se založio za multilateralizam te otvorenost prema migrantima.
Pod jesenskim suncem, poglavar Katoličke crkve je kroz rimske ulice proveden u pratnji predsjedničke garde i motociklista talijanskih sigurnosnih snaga u svečanoj procesiji dugoj tri kilometra koja povezuje Vatikan s predsjedničkom palačom.
U svom obraćanju predsjedniku Sergiju Mattarelli i političkim čelnicima, Lav XIV. pozvao je Italiju da "uvijek održava dinamičan stav otvorenosti i solidarnosti" prema migrantima. Prisutna je bila i premijerka Giorgia Meloni koja pokušava ograničiti dolazak migranata na obale poluotoka od 2022. godine.
O Pojasu Gaze
Zalažući se za multilateralizam suočen s prijetnjom novog globalnog sukoba, prvi američki papa u povijesti zahvalio je Italiji na njezinoj predanosti djeci Pojasa Gaze. Rim je od početka rata 7. listopada 2023. godine primio gotovo 200 palestinske djece i mladih.
Lav je također branio stav Crkve o pobačaju i kraju života, referirajući se na raspravu koja se zahuktala u Italiji nakon dekriminalizacije potpomognutog samoubojstva 2019. godine za pacijente u velikoj patnji, pod određenim uvjetima.
Italija i Vatikan, potpisnici Lateranskih sporazuma iz 1929., održavaju vrlo snažne veze.
Izgrađena u 16. stoljeću, Kvirinalska palača bila je papinska rezidencija od 1583. do 1870., gotovo tri stoljeća. Koristilo ju je 30 papa, sve do odlaska Pija IX. 1870. nakon što su Rim zauzeli talijanski vojnici. Danas je sjedište talijanskog predsjednika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
