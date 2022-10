Istraga koju je proveo Wall Street Journal (WSJ), ugledni američki poslovni dnevnik, otkrila je da je Rusija nesvjesno postala najveći opskrbljivač Ukrajine oružjem u ratu, nadmašivši čak i ogromne količine koje su Ukrajinci dobili od zapadnih zemalja.

Tijekom sukoba zaplijenjene su velike količine ruskog oružja, uključujući tenkove, haubice i topove, prenosi Sky News.

U izvješću WSJ-a se navodi da je oduzeto rusko oružje omogućilo ukrajinskim snagama lakši povratak dijelova istočne regije Donjecka, uključujući grad Liman.

WSJ citira visokog ukrajinskog vojnog dužnosnika Ruslana Andrikja koji tvrdi da je nakon ulaska u Izjum prošlog mjeseca jedan bataljun zaplijenio 10 modernih tenkova T-80 i pet samohodnih haubica 2S5 Giatsint kalibra 152 mm.

“Imamo toliko trofeja da ni ne znamo što ćemo s njima. Počeli smo kao pješačka bojna, a sada pomalo postajemo mehanizirana bojna”, kazao je.

