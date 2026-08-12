Grgo Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Šumski požar koji je u srijedu u 0,20 sati izbio u dubrovačkom naselju Gorica lokaliziran je oko 1,45 sati, a u gašenju je sudjelovalo 26 vatrogasaca i vatrogasni brod "Orlando", izvijestila je Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci.

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Požar su gasili vatrogasci JVP-a i DVD-a Zaton. Gašenje su otežavali jak vjetar i nepristupačan teren, a prema navodima građana, prije požara čuo se vatromet.

Požar je lokaliziran oko 1,45 sati, a ukupno je opožareno oko 6000 četvornih metara.