naselje Gorica
VIDEO / Veliki požar kod Dubrovnika: Izgorjelo 6000 kvadrata, prije izbijanja čuo se vatromet
Šumski požar koji je u srijedu u 0,20 sati izbio u dubrovačkom naselju Gorica lokaliziran je oko 1,45 sati, a u gašenju je sudjelovalo 26 vatrogasaca i vatrogasni brod "Orlando", izvijestila je Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci.
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Požar su gasili vatrogasci JVP-a i DVD-a Zaton. Gašenje su otežavali jak vjetar i nepristupačan teren, a prema navodima građana, prije požara čuo se vatromet.
Požar je lokaliziran oko 1,45 sati, a ukupno je opožareno oko 6000 četvornih metara.
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