Oglas

naselje Gorica

VIDEO / Veliki požar kod Dubrovnika: Izgorjelo 6000 kvadrata, prije izbijanja čuo se vatromet

author
Hina
|
12. kol. 2026. 07:33
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
31.07.2022., Ljubac, Dubrovnik - Veliki pozar u dubrovackom primorju izmedju Orasca i Ljupca. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL
Grgo Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Šumski požar koji je u srijedu u 0,20 sati izbio u dubrovačkom naselju Gorica lokaliziran je oko 1,45 sati, a u gašenju je sudjelovalo 26 vatrogasaca i vatrogasni brod "Orlando", izvijestila je Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci.

Oglas

Požar su gasili vatrogasci JVP-a i DVD-a Zaton. Gašenje su otežavali jak vjetar i nepristupačan teren, a prema navodima građana, prije požara čuo se vatromet.

Požar je lokaliziran oko 1,45 sati, a ukupno je opožareno oko 6000 četvornih metara.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
dubrovnik požar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ