Vučiću stigao odgovor iz Crne Gore: "Jedno jednostavno pitanje za njega"

"Ne morate gledati njihove institucionalne poteze prema Srbiji, koji su jezivi. Dovoljno je pogledati njihovu medijsku scenu kako bi vam bilo jasno da je Srbija meta najbrutalnije kampanje već šest, sedam dana. Kod nas se Crna Gora usput povremeno spominje, dok je kod njih 90 posto vremena sve protiv Srbije", rekao je Vučić.